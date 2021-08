Brennhete Elyounoussi scoret sitt første Premier League-mål – bidro til poeng

(Newcastle - Southampton 2–2) I sin første Premier League-kamp på over to år scoret Mohamed Elyounoussi (27) for Southampton. Det holdt til ett poeng etter et ellevilt overtidsdrama.

SCORET IGJEN: Mohamed Elyounoussi scoret i sin andre strake Southampton-kamp.

Elyounoussi fikk tillit fra start, og svarte med scoring ett kvarter før slutt. Det var nordmannens aller første Premier League-mål i det som var hans 17. kamp i turneringen.

Målet kom etter et innlegg fra Nathan Redmond. På bakerste kom Elyounoussi stormende, og skled inn utligningen.

På overtid sendte Allan Saint-Maximin Newcastle tilbake i føringen. Southampton så ut til å bli stående med kun ett poeng på de tre første kampene, men etter ytterligere dramatikk doblet James Ward-Prowse beholdningen.

Syv minutter på overtid satte han inn straffesparket som fastsatte sluttresultatet til 2–2.

Med det tar Southampton sitt andre poeng etter tre kamper denne sesongen. Newcastle tok på sin side sitt første poeng.

Elyounoussi hadde ikke spilt ett eneste minutt i Premier League denne sesongen før lørdagens kamp, men fikk sjansen fra start mot Newcastle etter en forrykende oppvisning i midtuken.

Nordmannen bidro med tre mål og to målgivende pasninger da Southampton tok seg videre til 3. runde etter 8–0 mot Newport fra League Two.

Den norske landslagsvingen tilbrakte sist sesong på utlån i Celtic. Onsdagens kamp var Elyounoussis første offisielle opptreden for Southampton siden mai 2019.

Han scoret ingen mål i sist periode i Southampton.

Publisert Publisert: 28. august 2021 17:57