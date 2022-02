OL-kongen Bø og OL-dronningen Røiseland jublet for gull

Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland fikk lørdag nye synlige bevis på at de er OL-kongen og OL-dronningen under vinterlekene i Beijing.

Det ble et realt medaljedryss på de norske skiskytterne i Beijing-OL. Norge tok rekordmange 14 medaljer, seks av dem var gull. Fra venstre: Sturla Holm Lægreid, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø, Marte Olsbu Røiseland, Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø.

Johannes Thingnes Bø kunne jublende klatre til topps på seierspallen da medaljene ble delt ut etter fredagens fellesstarter i skiskyting. Røiseland tok bronse i kvinnenes renn. Tiril Eckhoff tok sølv.

Bø tok sitt fjerde gull i Kina og har i tillegg en bronsemedalje fra normaldistansen. Med seg på seierspallen fikk han lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen, som ble nummer tre på fellesstarten etter fantomskyting på siste stående. Geilo-guttens bronse er karrierens første individuelle medalje som senior.

Sølvet gikk til svenske Martin Ponsiluoma.

– Dette var helt rått, og det var deilig å høre nasjonalsangen fra tredjeposisjon. Stor takk til Johannes for det. Det var en fantastisk følelse, sa Christiansen til Discovery etter å ha vært på pallen.

Johannes Thingnes Bø sa følgende om feiringen fredag kveld.

– Vi lurte på om vi måtte stille opp med solbriller her. Det ble sent. Det gikk rolig for seg, så det var mer et resultat av sliten kropp etter mange opplevelser, mange skirenn og gode opplevelser. Det ble en god og verdig feiring.

Christiansen og Thingnes Bø var begge med på det norske laget som tok gull på stafetten i Zhangjiakou.

Johannes Thingnes Bø poserer med medaljene han tok i Beijing-OL. I alt gikk skiskytteren inn til fire gull og én bronse.

Marte Olsbu Røiseland viser frem sine medaljer fra Beijing-OL. Hun tok tre gull og to bronse.

Forbedret

Johannes Thingnes Bø tok i tillegg gull på blandet stafett og på sprinten. Dermed forbedret han egen uttelling kraftig sammenliknet med OL i Pyeongchang for fire år siden. Der ble det ett gull (normaldistanse) og to sølv (blandet stafett og stafett).

28-åringen har nå tatt 32 medaljer i OL og VM i sin formidable karriere. Han har også vunnet verdenscupen sammenlagt de tre foregående sesongene.

Marte Olsbu Røiseland reiser hjem fra Beijing med tre gull og to bronsemedaljer i bagasjen. Hun tok gull på sprinten og jaktstarten i tillegg til i blandet stafett. På normaldistansen ble det bronse, og fredag kronet hun eventyrlige olympiske dager med en ny medalje av samme valør.

Tiril Eckhoff tok sølvet og reiser hjem med en medalje av hver valør. Hun tok bronse på jaktstarten i tillegg til gullet i blandet stafett.

Gullet på kvinnenes fellesstart gikk til franske Justine Braisaz-Bouchet.

Johannes Thingnes Bø mottok lørdag sin gullmedalje etter fellesstarten.

Historisk medaljefangst

Fredagens fellesstartgull signert Johannes Thingnes Bø var Norges 15. under vinterlekene i Kina. Det er gullrekord i vinter-OL-sammenheng. Den tidligere rekorden på 14 gull i ett OL var delt av Norge (2018 og 2022), Tyskland (2018) og Canada (2010), men nå troner Norge alene på toppen av statistikken.

De mannlige norske skiskytterne tok medalje i alle øvelsene i OL. I alt har det blitt 14 medaljer på 11 øvelser i skiskyting. Det er historisk sterke tall.

Før Kina-lekene startet var Tyskland den mestvinnende nasjonen i skiskyting i ett OL med 11 medaljer. Den rekorden er nå ettertrykkelig slått.