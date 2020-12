Superrunde fra Hovland - spilte seg opp til andreplass

Viktor Hovland (23) fikk full utteling under den tredje runden i Mexico. Etter en runde åtte slag under par meldte han seg på igjen i kampen om seieren i Mayakoba Golf Classic og er på delt andreplass før søndagens avsluttende runde.

STORSPILTE: Viktor Hovland leverte en meget god runde i Mexico lørdag. Foto: Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det er fremdeles en del som ikke er ferdige med lørdagens runde. Saken oppdateres!

Etter to dager hvor den store uttellingen uteble med putteren, svingte det virkelig av Viktor Hovland under lørdagens runde.

Nordmannen har spilt strålende fra tee til green i løpet av alle de tre rundene i turneringen, og lørdag fant han også flyten på greenene. Med ni birdier og kun én bogey ble det en runde på 63 slag, åtte slag under par.

– Jeg slo mange gode jernslag i dag. Jeg hadde mange gode birdiemuligheter og ærlig talt bommet jeg på en del av dem. Jeg var veldig solid fra tee til green og jeg heldigvis klarte jeg å ta vare på noen av de gode innspillene mine mot slutten, sier Hovland i et intervju vist på GOLFTV.

Med det hoppet nordmannen oppover på resultatlistene, og har tatt kraftig innpå leder Emiliano Grillo. Argentineren lå syv slag foran Hovland etter to runder, men er nå kun to slag foran Hovland. Grillo har to hull igjen av runden sin.

Les også Viktor Hovland etter råsterk runde: – Veldig fornøyd

Hovland har vært utrolig stabil siden oppstarten etter vårens coronapause, og er den som har den lengste pågående rekken med verdensrankingpoeng (16, 15 av dem etter coronapausen). De virkelige toppresultatene har det imidlertid vært lengre mellom og sommerens tredjeplass i Workday Charity Open er hans eneste topp ti-plassering siden han som første nordmann vant en turnering på PGA-touren i februar, da han gikk til topps i Puerto Rico Open.

Til gjengjeld har det blitt fem plasseringer mellom 11. og 15. plass siden juni, og men nå har Hovland igjen en sjanse til å kapre en virkelig topplassering.

Emiliano Grillo skaffet seg en fire slags ledelse etter den andre runden, men argentineren klarte ikke helt følge opp det gode spillet. Fremdeles leder han turneringen, men har nå fått flere jaktende like bak seg.

Fakta Golfuttrykk Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par. Les mer

Hovland åpnet ukens turnering i Mexico bra med en 67-runde, fire slag under par, på torsdag og var en liten stund oppe i delt ledelse halvveis på den andre runden fredag kveld. Nordmannen var da fem slag under par for runden etter ni og totalt ni slag under par, mye takket være noen fantastiske putter.

På de siste ni var imidlertid putteren alt annen en het. Nordmannen bommet flere korte putter og gikk tre over par på den siste halvdelen av runden.

HULLKANT UT: De siste ni hullene på fredagens runde ble preget av mye hullkant ut for Hovland. Foto: Cliff Hawkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dermed ble det en runde to slag under par, 69 slag, og han falt ned fra femte- til åttendeplass.

Lørdag åpnet han med bogey på hull 1 for andre dag på rad, men igjen ble turboen satt på utover i runden. Fem birdier gjorde at han var fire slag under par etter de første ni hullene, og det gode spillet fortsatte hele veien inn. Dermed spilte han seg inn i seierskampen før søndagens avsluttende runde.

PS! Kristoffer Ventura var også med i turneringen, men klarte ikke cutten.