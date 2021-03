UFC-drama i natt: Mesteren disket – Nunes lekte med ny motstander

Nattens UFC-stevne i Las Vegas bød på hele tre tittelkamper, og mye drama. En gråtende Aljamain Sterling (31) slang fra seg beltet etter å ha blitt den første i UFC-historien til å vinne en tittel etter diskvalifisering.

Bantamvektmester Petr Yan så ut til å ha brukbar kontroll i oppgjøret mot utfordrer Aljamain Sterling. Men mot slutten av fjerde runde oppsto kaoset da russeren landet et brutalt kne i pannebrasken til den amerikanske utfordreren. Sterling hadde et kne i kanvasen, og var «grounded» – da er det ulovlig av motstaderen å sparke, eller bruke kne mot hodet.

Dommer Mark Smith hadde ikke noe annet valg enn å diske Yan ettersom Sterling også ble svært rystet av kneet.

Sterlings reaksjon på at han ble utropt til ny mester var null glede. 31-åringen gråt av fortvilelse, og slang fra seg beltet oppe i buret.

– Det var ikke slik jeg ville vinne, eller hadde sett det for meg. Jeg ville gjerne fortsette, men var i dårlig forfatning. Det ville vært uansvarlig å risikere ytterligere skade ved å fortsette, sa en rystet og fortvilet Sterling da han ble intervjuet etter kampen på det Viaplay-sendte stevnet.

Han er den første i UFC-historien som har fått tittelbeltet som følge av diskvalifikasjon.

– Beklager til fansen! Jeg håper vi kan få gjort denne kampen på nytt, la Sterling til.

– Før kampen var dommeren veldig opptatt av håndposisjonene i forhold til om en motstander er «grounded» eller ikke. Jeg var for fokusert på hendene hans, og jeg glemte bena. Jeg mente ikke å utføre det ulovlige sparket, sa Yan på pressekonferansen etterpå.

Russeren håper Sterling blir klar så fort som mulig til at de kan møtes i buret igjen til en ny tittelkamp.

Nunes overlegen igjen

Det var ingen ulovligheter da Amanda Nunes befestet sin posisjon som tidenes beste kvinnelige MMA-fighter. Brasilianeren er mester i både bantamvekt og fjærvekt, og i natt forsvarte hun fjærvektsbeltet mot Megan Anderson.

Nunes rystet motstanderen tidlig med knallharde slag, og da det hadde gått litt over to minutter avsluttet hun kampen med en «triangle armbar». 32 år gamle Nunes har nå 12 strake seirer i UFC, og ikke tapt siden september 2014. For øyeblikket har hun ingen reelle utfordrere.

Adesanyas gjestevisitt endte med tap

Hovedkampen på nattens stevne var mellom lett tungvekt-mester Jan Błachowicz og utfordrer Israel Adesanya – mester i mellomvekt, som hadde en gjestevisitt i vektklassen over. Det ble aldri det helt store dramaet, men Błachowicz avsluttet sterkt og avgjorde duellen i de to siste rundene slik at dommerne dømte 49–46, 49–45, 49–45 i hans favør.

Det var Adesanyas første tap i proffkarrieren, og dermed blir det trolig mellomvekt på ham fremover, en vektklasse der Oslo-fighteren Jack Hermansson er en av de største utfordrerne.

