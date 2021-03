Maren Lundby: – Jeg er utladet

Maren Lundby orker ikke å avslutte sesongen slik hun hadde tenkt.

Maren Lundby strålte etter å ta tatt VM-gull i stor bakke. Foto: Terje Pedersen/NTB

Når lagvenninnene drar til Russland torsdag for å delta i fem verdenscuprenn over to helger, blir hun hjemme.

– Jeg hadde gledet meg til å være med, men føler meg ikke i form. Jeg er utladet, sier den ferske verdensmesteren.

Hun legger til at det ikke er korona.

VM-gullet fra ski-VM i Oberstdorf ble en drøm som ble virkelighet. Lundby gikk til topps selv om innledningen på sesongen ble annerledes enn normalt. Hun kunne ikke hoppe fra mai til desember på grunn av en kneskade.

– I tiden etterpå har jeg vært veldig fornøyd, men også veldig utladet, sier hun.

Totningen fikk en reaksjon og må ta hensyn til det. Derfor måtte hun gi landslagstrener Christian Meyer beskjed om at hun har avsluttet sesongen.

– Jeg har følt meg helt bra de siste dagene. Formen ikke er helt topp og det er en ganske lang reise, sier hun.

Det kan Meyer bekrefte.

Maren Lundby jubler for gull i stor bakke i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen/NTB

Lang reise mot Uralfjellene

Når troppen tar av fra Gardermoen midt på dagen torsdag, ventes en reise i over ett døgn. Stedene der verdenseliten skal konkurrere, ligger i enden av Uralfjellene, i krysningspunktet mellom Asia og Europa.

Det er to konkurranser kommende helg og tre den neste. Mellom de to arrangørstedene Nizjnij Tagil og Chaikovsky er det fem timer med bil.

– Jeg ventet litt på at dette med Maren skulle skje. For henne har det vært en vanskelig oppkjøringsperiode til sesongen, med beinhard jobbing mot det store målet. Hun nådde målet i VM og jeg så hvor glad hun var. Det er ikke rart at kroppen reagerer med å bli litt utladet. Kanskje gjelder det mest hodet.

Meyer opplyser at det var tirsdag hun fortalte at hun ikke følte seg helt pigg.

– Jeg var enig i at det ikke er noen vits å ta sjansen på å reise i så lang tid hvis hun brygger på noe.

Silje Opseth ligger på tredjeplass på verdensrankingen. Og kan fort havne på pallen igjen. Hun er i form. Foto: Lise Åserud/NTB

Har fortsatt et godt lag

Norge har dermed med fire hoppere til verdenscupavslutningen. Thea Bjørseth, Anna Odine Strøm og Silje Opseth pluss Silje Berger. Sistnevnte var VM-reserve og får sin verdenscupdebut.

– Silje ligger på tredjeplass på verdensrankingen og er i alle fall ikke ferdig med sesongen, sier Meyer.