Sølv til Riiber etter «tunge dager»: – Krevende mentalt

OBERSTDORF/OSLO (VG) Jarl Magnus Riiber (23) var svært selvkritisk etter sølvløpet. Luken til Johannes Lamparter (19) ble for stor, og nordmannen måtte gi opp gullet.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Johannes Lamparter hadde en luke på 37 sekunder ned til Jarl Magnus Riiber ut fra start på langrennet. Den klarte 23-åringen aldri å tette.

– Jeg er veldig skuffet over egen prestasjon. Jeg var fryktelig dårlig, sier Jarl Magnus Riiber til NRK rett etter at rennet er over.

Sølvvinneren utdyper hva som gikk galt VG.

– Det var først og fremst litt skuffende. Jeg gikk for en helt ok åpning, men følte aldri at jeg fikk opp farten. I de bratteste motbakkene måtte jeg jobbe i stedet for at det fløt. Allerede etter 700 meter merket jeg det, sier Riiber.

Det står i kontrast til tidligere opplevelser under mesterskapet.

– Vanligvis går jeg og gliser med positive tanker, men i dag svarte det ikke, sier han.

Den unge østerrikeren er ingen lettvekter i sporet, og dunket til fra første stavtak. Riiber skulle ikke få noe gratis, og det krevde noe helt spesielt for å hente inn forspranget.

Likevel holdt kombinertsjef Ivar Stuan sin egen elev som favoritt, og ute på andrerunden hadde Riiber hentet Akito Watabe, som lå på 2.-plass etter hopprennet. Sammen fortsatte de jakten på Lamparter.

forrige









fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

For å ta gull måtte Riiber forbi Watabe, men det norske håpet ble liggende i ryggen på japaneren.

– Da skjønte jeg at han ikke gikk for gullet. Det er greit. Han gjorde et ærlig forsøk i starten, sier sportssjef Ivar Stuan.

Riiber forlot aldri ryggen til Watabe – før helt på slutten. Han rykket fra konkurrenten inn mot stadion og tok sølvet. Avstanden til Lamparter i mål var 37 sekunder – akkurat som den var ut fra start.

I et intervju med NRK fortalte sportssjef Ivar Stuan at det hadde vært «noen tunge dager» for Riiber. Overfor VG utdyper han hva som har tynget VM-kongen.

– Det er krevende. Siden han kom i bakken på tirsdag, har han jobbet veldig hardt for å komme i den hoppformen han er. Da går hodet, og han bruker mye energi. Det er krevende mentalt sett som skihopper, forteller Stuan.

– Jeg tror det betyr veldig mye for Østerrike og Mellom-Europa at de tar oss der. Det er bra for kombinert, men vi ønsker å vinne alle konkurranser. Jeg tror Jarl er skuffet, men samtidig var det en veldig verdig vinner, sier roser sportssjefen.

Jens Lurås Oftebro ble nest beste nordmann på 7.-plass. Espen Andersen gikk på plassen bak lagkameraten. Jørgen Graabak endte på 14.-plass.

Les også Her sitter Therese Johaug med en verdensmester på fanget

Riiber har hatt et strålende mesterskap så langt med gull i normalbakken og lagkonkurransen. Norge hadde aldri vunnet dagens øvelse tidligere, hvor hopp i stor bakke etterfølges av langrenn.

Jarl Magnus Riiber tangerte Fred Børre Lundberg i antall VM-medaljer med dagens sølv. De har begge vært på pallen seks ganger, men Riiber har til gjengjeld ett gull mer.

Bjarte Engen Vik er fremdeles tidenes mestvinnende nordmann med seks gull og ti VM-medaljer totalt sett.

Publisert Publisert: 4. mars 2021 15:38 Oppdatert: 4. mars 2021 16:40

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent

Les mer om dette temaet VM-debutanten skremmer Riiber: – Han er en luring