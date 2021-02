Bronse-Holund: – Dessverre har vi ingen som Bolsjunov i Norge

OBERSTDORF (VG) Fem norske menn hang på Aleksandr Bolsjunov (24). Alle var sjanseløse til slutt. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum slår fast at forrige gang Norge hadde en løper som kunne vinne alt var Petter Northug.

SJANSELØSE NORDMENN: Aleksandr Bolsjunov kunne juble for sitt første VM-gull lørdag. Simen Hegstad Krüger (t.v.) og Hans Christer Holund bak. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hans Christer Holund forsøkte så godt han kunne med stadig mer syre i kroppen. Det holdt til bronse. Og han var strålende fornøyd, for han hadde som alle andre ingen mulighet mot Bolsjunov.

– Dessverre så har vi ingen som Bolsjunov i Norge, som både er såpass utholdende og rask, sier Holund til VG.

For Bolsjunov har allerede vunnet femmila i Holmenkollen to ganger. Nå er han verdensmester på 30 kilometer fellesstart med skibytte. Han har vunnet Tour de Ski. Russeren har vunnet sprintrenn og han har vunnet verdenscupen sammenlagt. Han har maksimal utholdenhet, god i både friteknikk og klassisk, og han har en god avslutning, som her på 30-kilometeren lørdag:

Northug vant alt

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er enig med Holund i at Norge ikke har en løper med alle egenskapene Bolsjunov har.

– Det løpet Bolsjunov gjør har vi ikke noe botemiddel for. Jeg vet ikke hvordan vi skulle slått ham i dag, sier Holund.

Den forrige Norge hadde som kunne vinne alt var Petter Northug.

– Ja, det var det. De som er nærmest nå er Johannes og Emil, sier Nossum til VG.

Northug ble verdensmester på alt: sprint, lagsprint, 15 kilometer enkeltstart, 30 kilometer fellesstart med skibytte, femmila og stafett.

Seig

For det ble gått ekstremt fort på VM-stadion i Oberstdorf. Og da var det fem nordmenn og britiske Andrew Musgrave som klarte å henge på den russiske bjørnen. Men på sisterunden var briten vekk. Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo måtte også slippe.

– Planen var å ha igjen litt på slutten, men jeg timet litt for dårlig. Det ble litt for langt opp, sier Klæbo som ble nummer fire.

Men Bolsjunov har også temperament. Han kjørte ned sin finske motstander i Lahti:

Holund er en av de seigeste løperne Norge har, men han mangler en kjapp avslutning.

– Det er bare å ta av seg hatten for Bolsjunov. Vi gjorde et bra forsøk. Han er en god skiløper. Punktum finale. Han drar faktisk en del også, sier Holund.

– Ekstrem prestasjon

Simen Hegstad Krüger tok sølv og var enormt fornøyd. Men selv om det var et perfekt løp for ham, så var han sjanseløs. På slutten slet han med å stokke benene. Han måtte nesten le av superkreftene til Bolsjunov.

– Det er et av de aller tøffeste løpene jeg har gått. Det ble gått fort hele veien, det ble aldri roet ned. Det var en kamp om å være med. Jeg hadde sett for meg at det skulle være tøft, men kanskje ikke så tøft hele veien. Det var steintøft. Det var egentlig et løpsopplegg helt midt i blinken for meg, så er han bare sterkere enn oss. Han gikk så fort at jeg egentlig hadde mer enn nok med å ligge i ryggen, sier Krüger og legger til:

– Han er et knepp bedre enn oss.

Emil Iversen kjempet, men det ble for tøft mot slutten. Han var en av dem som kunne utfordret russeren i en spurt.

– Han ligger fremme og drar, så går han fra. Det er en ekstrem prestasjon av Bolsjunov, sier Iversen.

Søndag er det lagsprint med Klæbo og Erik Valnes for Norge. Tirsdag er det 15 kilometer enkeltstart i friteknikk. Aleksandr Bolsjunov er favoritt.

