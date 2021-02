Valnes om Klæbo etter norsk trippel: – Han er uslåelig

OBERSTDORF (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) ble verdensmester på sprint etter å ha spurtslått VM-debutantene Erik Valnes (24) og Håvard Solås Taugbøl (27).

– Jeg har det utrolig bra. Det har vært et krevende år. Jeg har tatt mange valg for å ha mine beste dager her. Det betyr ekstremt mye når det går, sier en rørt Klæbo til NRK.

Storfavoritten hadde full kontroll hele dagen gjennom. Også i finalen. Klæbo fikk stor fart ut av siste sving, og var overlegen på oppløpet foran Valnes og Solås Taugbøl:

– Å få stå sammen med to gode lagkamerater på pallen her, er ekstremt stort, sier Klæbo.

Klæbo har nå VM-gull i sprint både i klassisk og skøyting. Kun Marit Bjørgen har klart det tidligere.

– Det er gøy når outsideren vinner. Johannes er den beste sprinteren i verden. Det er bare en formalitet for ham å gå løpet. Han er i en egen klasse og gjør som han vil, sier Emil Iversen til VG om lagkamerat Klæbo, som selv sa før VM at han ikke var gullfavoritt.

Klæbo har også OL-gull på øvelsen. Totalt har Klæbo nå fire VM-gull og tre OL-gull i samlingen.

– Det var ufattelig artig. Mitt første VM, gode kompiser og fint vær. Det er enormt kult. Johannes er uslåelig i dag. Jeg føler jeg spiller ut mine beste kort. Han er bare bedre, sier Valnes til VG.

Svensk tabbe

De russiske kanonene Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov hadde ikke sjanse til å følge de norske, og kom på henholdsvis fjerde- og femteplass, langt bak.

Oskar Svensson overrasket med å gå på skøyteski i finalen. Han hadde ikke sjanse til å henge med i motbakkene og kom på sjetteplass.

– Det er bare å gratulere, sa Thomas Alsgaard forundret i VGTVs studio.

Pål Golberg (nummer åtte) og Emil Iversen (nummer ti) røk ut i semifinalen.

