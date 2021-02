Tiger Woods blir ikke siktet etter bilulykken

Tiger Woods (45) kjørte av veien og ble alvorlig skadet tirsdag. Golfstjernen slipper siktelse etter bilulykken.

HARDT SKADET: Tiger Woods måtte hasteopereres tirsdag kveld. Foto: Ryan Kang / FR171219 AP

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Dette var en ulykke. Vi behandler det som en ulykke., sier politisjef i Los Angeles, Alex Villanueva, under et pressetreff på Facebook og Instagram.

Ifølge han er det ikke beviser for at Woods var ruspåvirket da ulykken inntraff. Golferen blir heller ikke siktet for uforsvarlig kjøring.

– Dette forblir en ulykke. En ulykke er ikke et lovbrudd, sier Villanueva.

Woods kjørte av veien, traff et tre og rullet flere ganger rundt med bilen tirsdag. Redningsmannskaper måtte bruke en metallstang og øks for å redde superstjernen ut av den vrakede bilen.

45-åringen var den eneste personen i bilen. Ingen andre biler var involvert i ulykken.

Politiet som etterforsker saken har ennå ikke avdekket hvor fort Woods kjørte da han braste ut av veien. Los Angeles Times skriver at fartsgrensen der det skjedde, er 45 miles i timen, som tilsvarer 72 km/t.

Publisert Publisert: 24. februar 2021 21:03

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent