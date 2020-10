Brann henter tilbake trener fra Chelsea – blir assistent for Karadas

Brede Skahjem Tokvam nøyer seg med ett år i England.

Brede Skahjem Tokvam er tilbake i Brann. Foto: Brann.no

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

1. januar 2021 er han igjen assistenttrener for Brann 2. Det melder klubben selv på sine nettsider.

Tokvam har siden i fjor sommer vært assistenttrener for Chelseas kvinnelag.

– Da jeg reiste i fjor sommer følte jeg at det var mer et «på gjensyn» enn adjø. Jeg var klar på at om da jeg kom tilbake til Norge etter ett år i England ville jeg tilbake til Brann og jeg har følt meg veldig ønsket her. Jeg gleder meg over å være tilbake og er topp motivert, sier han til brann.no.

Det er Azar Karadas som skal være hovedtrener for Branns annetlag.

– I akademiet satses det nå veldig på å bruke teknologi for å optimalisere treningen og utviklingen. Både med videoanalyse og detaljert måling av treningsbelastning. Brede blir en ekstremt viktig ressurs på dette området, sier Tom Mangersnes. Han er faglig leder i Brann-akademiet.