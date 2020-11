Villa tok ny skalp da Watkins senket Arsenal

(Arsenal - Aston Villa 0–3) Mikel Arteta og Arsenal vant 4–1 over Molde torsdag denne uken. Søndag vartet Aston Villa opp med å banke Arsenal 3–0 med Ollie Watkins (24) i hovedrollen.

Aston Villa åpnet sesongen med fire seire på fire kamper, hvor de blant annet sjokkerte da de slo Liverpool 7–2. Deretter ble det tap for Leeds og Southampton før de søndag feide Arsenal av banen i en 3–0-seier.

Hjemmelaget tok ledelsen etter 25 minutter da Matt Targett kom opp langs siden og sendte en hard og lav ball inn foran mål. Der var Bukayo Saka uheldig og satte ballen i eget nett i et forsøk på å hindre Villas Trézéguet i å score.

SCORINGSFORM: Ollie Watkins scoret to da Aston Villa senket Arsenal søndag kveld i en 3–0-seier. Foto: Alastair Grant / POOL / AP POOL

I den andre omgangen meldte også Ollie Watkins seg på. Angriperen ble signert fra Championship-klubben Brentford i sommer, og leverte et hat trick for Villa i storseieren over Liverpool. Mot Arsenal leverte han to scoringer på tre minutter.

Ifølge Sky Sports er Watkins kun den tredje spilleren som har klart å score to eller flere mål i en Premier League-kamp mot Arsenal:

Hans første scoring kom da Ross Barkley hamret et innlegg foran mål, og spissen headet inn fra kloss hold. Bare tre minutter senere ble han spilt fri i bakrom av Jack Grealish, og fra skrå vinkel hamret han ballen inn med venstrebeinet.

Den 24 år gamle spissen var nok for mange et ubeskrevet blad da han signerte for Aston Villa. I Brentford leverte han imidlertid varene over tid. I hans tre siste sesonger for Brentford leverte han alle tre gangene et tosifret antall scoringer. I hans siste sesong kom han opp i imponerende 25 mål i tillegg til å ha servert tre målgivende pasninger.

Klubben fra Birmingham ligger nå på 6.plass med 15 poeng på syv kamper, kun en dårligere målforskjell bak Chelsea på plassen over. Arsenal ligger nede på en noe skuffende 11.plass med 12 poeng og med én kamp mer i beltet enn Aston Villa.

