Slik reddet Breistøl karrieren: – Jeg er veldig glad og stolt

Kristine Breistøl er 27 år og EM-debutant. Veien til landslaget har vært svært lang for Oslo-jenta. Behandling med eget blod har vært viktig for å komme ut av skademarerittet.

NY STJERNE: Kristine Breistøl sammen med Stine Bredal Oftedal og håndballforbundets Maren Svenssonm Grini under VM i fjor. Foto: Vidar Ruud

– Jeg er veldig glad og stolt. Det var et tøft uttak med stort sett alle spillere tilgjengelig og det er stort å være tatt ut, sier Esbjerg-skytteren med bare åtte landskamper.

193 cm høye Breistøl har klemt inn 70 mål på 16 kamper i Champions League og dansk liga denne høsten. Bakspillerne Amanda Kurtovic (OL-, VM- og EM-gull), Marta Tomac (VM- og EM-gull) og Silje Waade (EM-gull) kom ikke med i EM-troppen tirsdag.

Breistøl er annerledesspilleren i en EM-tropp dominert av lynkjappe spillere som Stine Bredal Oftedal. Der landslagskapteinen smetter mellom motspillerne, kan Breistøl skyte over motstandernes forsvar. Gjerne fra 10–11 meters hold.

– Jeg vet at jeg har noen kvaliteter jeg bidra med hvis det trengs. Jeg har noen fysiske kvaliteter som ikke så mange andre har. Og så står jeg også til daglig i forsvar med Marit Malm Frafjord i Esbjerg og har noen forsvarskvaliteter vi kan få bruk for, mener hun.

KLAR IGJEN: Kristine Breistøl under bronsefinalen mot Russland i VM i fjor. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

For fem år siden kunne Breistøl bidra med svært lite. Overgangen til Larvik hadde ikke blitt slik den tidligere Bækkelaget-spilleren hadde tenkt seg. Knærne ble stadig verre - særlig det høyre. Gjennom to sesonger spilte hun nesten ikke kamper.

– Var du nær ved å gi deg?

– Nær og nær, men jeg gikk to sesonger nesten uten håndballspill i ung alder, svarer hun.

I dag er hun glad for at hun ikke valgte å operere skadene på patellarsenen i kneet. I stedet gikk hun gjennom en såkalt PRP-behandling.

Den går ut på 50 milliliter blod blir tappet, de de røde blodlegemene og serumet blir tatt ut, før 6–7 milliliter med blodplater blir sprøytet inn i kneet. Alt ifølge Volvat Medisinske Senter i Oslo hvor Kristine Breistøl gjennom tre år tok behandlingen.

Ortoped Erik Rosenlund og manuellterapeut Chris Drummond sto bak opplegget hvor Breistøl gradvis også ble bygd opp igjen med eksentrisk styrketrening. Siden 2017 har hun spilt stadig mer.

– Det er veldig deilig å føle seg som en idrettsutøver igjen og ikke hele tiden tenke på å «overleve» hver trening og drive med rehab i sommerferien.

Hun spiller aldri fotball til oppvarming, men trenger ikke lenger å ta noen medisinske hensyn til knærne. Hun legger fortsatt stor vekt på styrketreningen.

– Jeg er også blitt eldre, kjenner kroppen min bedre og er mer tålmodig. Nå er jeg en toppidrettsutøver og ikke en rehab-utøver. Det har vært den største oppturen, beskriver hun. Hun har fortsatt noen smerter og litt stivhet. Men det er håndterbart.

– Det fungerer å spille mer enn 60 kamper i året og da er jeg takknemlig. Jeg er ikke lenger redd for at det blir for mye trening og kamper.

Denne høsten har Breistøl fått svært mye ansvar etter at den nederlandske verdensmesteren Estevana Polman ble skadet i Esbjerg.

Breistøl har ikke spilt mer enn åtte landskamper, men fikk mesterskapserfaring da hun i fjor kom inn i VM tre kamper før slutt. Senere ble hun dansk mester. Nå vil hun vinne mer gull.

– Jeg har lyst til å bli så god som mulig og vinne titler. Det er veldig gøy.

