Casper Ruud med negativt covid-19-test – ute av isolasjon

Casper Ruud (22) ble torsdag satt i isolasjon i den australske storbyen Melbourne. Fredag fikk han svaret på covid-19-testen, og er ute av isolasjon.

KLAR FOR AUSTRALIAN OPEN: Casper Ruud er på plass i Melbourne og klar for Australian Open. Foto: WILLIAM WEST / AFP / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Det bekrefter trener og pappa Christian Ruud i en SMS til VG.

Dermed er Ruud kan fortsette forberedelsene til årets første Grand Slam-turnering, Australian Open, som starter mandag.

Nordmannen ble sammen med over 506 andre spillere og medlemmer av støtteapparat satt i isolasjon torsdag, etter at en ansatt i de lokale helsemyndighetene, som jobbet på hotellet de satt i karantene på ved ankomst Australia, testet positivt for covid-19. 160 av disse var spillere.

Les også Casper Ruud i isolasjon dager før Australian Open

– Personen testet negativt 29. januar, men positivt 2. februar. Vi bodde på hotellet fra 16. til 30. januar, fortalte Christian Ruud til VG torsdag.

495 av de 507 som ble satt i isolasjon har testet negativt, mens 12 fortsatt venter på sine prøvesvar.

– Så langt er alle testene negative. De prøvene som gjenstår ble testet sent torsdag, og vi venter på svarene, sier turneringsdirektør Craig Tiley til Australian Radio ifølge Reuters.

Les også Casper Ruud åpnet sterkt – så ble det tyngre

– Det er positivt at alle testene var negative, så får vi håpe at de siste prøvene også er det, fortsetter han.

Når Grand Slam-turneringen starter mandag har australske myndigheter åpnet for 30.000 tilskuere om dagen.

– Dette området er ekstremt trygt, sier Tiley.

Det er ennå ikke klart hvem Ruud møter i første runde, trekningen er ventet fredag.

Publisert Publisert: 5. februar 2021 04:03 Oppdatert: 5. februar 2021 04:55