Botheim sa takk for sist – Rosenborg straffet Bodø/Glimts sjansesløseri

(Bodø/Glimt - Rosenborg 2–2) Erik Botheim (21) brukte under ni minutter på å score mot gamleklubben, men Rosenborg stjal med seg ett poeng fra Bodø.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Et perfekt slått innlegg fra Sondre Sørli fant veien til Erik Botheim, som fikk stå mutters alene og heade sin nye klubb i føringen.

– Det var spesielt å møte gamle lagkamerater, men utrolig gøy å score mål, sier Botheim til VG.

Carlo Holse utlignet for Rosenborg, men etter pause viste Bodø/Glimt 2020-form og herjet tidvis med trønderne.

Glimt tok ledelsen og presset på for et til. Det kom aldri – og da Marius Høibråten slo bort ballen var Rosenborg nådeløse.

Innbytter Rasmus Wiedesheim-Paul mottok ballen fra Per Ciljan Skjelbred og hamret den ned i hjørnet.

– Det er et godt resultat for oss. Å komme fra Bodø med ett poeng er man tilfreds med. Det er ett poeng vunnet for oss og to poeng tapt for dem, sier Rosenborg-trener Åge Hareide til VG.

– Vi slet spesielt i andre omgang. Vi mistet ballen mye i midtbaneleddet og det førte til en rekke cornere imot, som alltid er farlig, sier Hareide.

– Jeg synes vi var bra med i første, men det er en kjensgjerning at vi sliter litt mer på dette underlaget enn hjemme. Det blir en annen kamp på Lerkendal, oppsummerer Rosenborg-treneren.

I Glimt-leiren var det skuffelse å spore etter kampen.

– Man sitter bare igjen med en skuffelse når det blir som det blir. Jeg synes man hadde fortjent bedre. Prestasjonen er ganske bra, kanskje den beste i år, sier Ulrik Saltnes til VG, og legger til at de søndag fikk dårlig betalt, hvor de tidligere denne sesongen har fått godt betalt. Dårlig betalt i dag, godt betalt tidligere i år.

– Jeg er veldig fornøyd med at det er Bodø/Glimt-lag som hever seg sammenlignet med de to forrige kampene. Vi var best i første omgang og vi sa i pausen at vi skulle være tøffe og stikke kniven i dem. Det gjør vi i store deler av andre omgang, men det er bare slik i dag at vi møter et lag som ikke gir seg. Det er sterkere samhold i den gruppen vi møter i dag enn i fjor, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Vi må lære fort. Det er utrolig unødvendig at vi ikke står igjen med tre poeng etter en god prestasjon, sier Knutsen.

FESTBREMS: Rosenborg-spillerne tørket av smilet til Bodø/Glimt-spillerne. Foto: Mats Torbergsen

Glimt-dominans

Spesielt Bodø/Glimts venstreside fikk enorme rom å boltre seg i. Åge Hareide tok grep i pausen og byttet inn Per Ciljan Skjelbred på midtbanen, uten at det så ut til å hjelpe nevneverdig.

Gang på satte venstresiden med Fredrik Bjørkan, Marius Høibråten, Patrick Berg, Ulrik Saltnes og Ola Solbakken opp hverandre i gode posisjoner.

Snaut syv minutter opp i den andre omgangen vartet de opp med et mønsterangrep.

Fredrik Bjørkan dro seg enkelt fremover i banen og spilte til Sondre Sørli. Han flikket den lekkert til navnebror Fet, som trillet ballen enkelt ned i hjørnet.

– 2–1-målet er som å studere kunst. Det er utrolig bra mål og fine relasjoner, sier Knutsen til VG etter kampen.

GLEDE: Bodø/Glimt var til tider strålende, men det ble bare ett poeng. Foto: Mats Torbergsen

Sjansesløseri

Bodø/Glimt ga seg heller ikke der og rullet opp angrep etter angrep. Gultrøyene skapte flere store sjanser, og kun unøyaktighet i den aller siste fasen hindret flere scoringer.

Cornerstatistikken – hvor vertene hadde et tosifret antall hjørnespark – sier i seg selv mye om kampbildet.

Bodø/Glimt dominerte fullstendig og ser ut til å bli et lag å regne med også denne sesongen.

Sjansesløseriet kostet imidlertid dyrt. Rosenborg var nådeløst effektive og fikk med seg ett poeng fra Aspmyra.

Publisert Publisert: 16. mai 2021 19:50 Oppdatert: 16. mai 2021 20:28