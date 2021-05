Bullens OL-miss styrker målet om VM-medalje

Grace Bullen (24) er fortsatt fryktelig skuffet etter at OL-billetten glapp i sluttsekundene for en uke siden. Men bryteprofilen er klar på at det øker sjansene hennes i Oslo-VM i oktober.

KLART MÅL: Grace Bullen, som her jubler etter EM-gullet i februar 2020, mener målet om VM-medalje er styrket. Foto: SZILARD KOSZTICSAK / MTI

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det har vært tøft å innse at jeg ikke skal til OL, for jeg hadde vært en medaljekandidat der. Men jeg har klart å komme meg over det verste. Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen jeg gjorde, sier Bullen til VG.

Ingen av de norske bryterne klarte å kvalifisere seg til mesterskapet, men Bullen var nærmest da hun ledet mot russiske Veronika Tsjumikova i den avgjørende kampen med et halvt minutt igjen. Så ble det tap på fall.

Hun var knusende overlegen mot sterk motstand i de to første kampene

– Det er så enkelt som at jeg havnet i en dårlig situasjon jeg ikke kom ut av. Det er brutalt – ett tap og rett ut. Men for meg var det mye positivt å ta med seg. Det siste stevnet var en opptur, sier Bullen som har hatt et trøblete år som toppet seg da hun selv ble corona-smittet på tampen av 2020.

Les også OL-sjansen røk for Bullen med 32 sekunder igjen

Det er også derfor 24-åringen klarer å se noe positivt, selv om OL-sjansen er gått.

– Nå får jeg bedre tid til å preppe meg skikkelig til VM, og det blir et annet opplegg enn om jeg hadde kvalifisert meg til OL, sier Bullen.

– Øker det sjansen for å være bedre forberedt til VM i Oslo i oktober?

– Ja, absolutt! Hadde jeg vært med i OL, så hadde det vært fullt mulig å gjøre det bra i VM, men da måtte jeg ha tatt meg en pause for å hente meg inn. Nå kan jeg kjøre på hele veien, sier Bullen og svarer kort og konsist følgende på spørsmål om målet for VM på hjemmebane i oktober:

– Medalje. Jeg håper å levere mer av det jeg fikk vist i stevnet nå sist foran hjemmepublikumet i Norge.

Les også Corona-syk Bullen var «helt skutt»: Nå går det første OL-toget

De norske bryterne har hatt det ekstra utfordrende med coronarestriksjoner og mangelen på sparringsmåligheter.

– Jeg håper at det åpner mer opp i løpet av sommeren. Jeg planlegger uansett et lengre opphold i Romania der jeg skal få matchet meg skikkelig.

– Det er også «bare» 2,5 år til neste OL-kvalifisering. Dette mesterskapet hadde blitt veldig spesielt på grunn av corona, og uten familie og venner på tribunen. Jeg får trøste meg med det jeg kan, sier Bullen.

Publisert Publisert: 14. mai 2021 11:01

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent