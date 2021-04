Hovland litt skuffet tross superavslutning: – For mange feil

Fire strake birdier mot slutten av runden sørget for at det ble karrierebeste for Viktor Hovland (23) i The Masters.

AVSLUTTET BRA: Viktor Hovland ligger an til å ende like utenfor topp 20. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Etter en dobbeltbogey på hull 11 var Viktor Hovland hele fem slag over par for runden. Hovland hadde da falt ned fra en delt 13. plass før runden til en foreløpig 41. plass og sto uten en eneste birdie, til tross for flere gode sjanser fra innenfor tre meter.

Men så snudde det helt for nordmannen. Med gode innspill og en het putter, gjorde han fire birdier på rad fra hull 12 til 15 og endte på en delt 21. plass.

– Jeg er litt skuffet over at jeg ikke klarte å gå en runde på 60-tallet. Jeg følte spillet mitt var godt nok til å gjøre det og til å sette sammen et par lave runde runder. Det er mye god golf jeg tar med meg til de neste ukene, spesielt når jeg forhåpentligvis kommer tilbake hit de neste årene. Men jeg gjorde bare for mange feil, sier Hovland i intervjusonen etter runden.

Hovland gikk de fire rundene i turneringen på 73, 70, 72 og 73 slag og spurt om caddie Shay Knights rolle, sier han at det å kunne gi ham et lite spark bak også er viktig.

– Jeg var fem over etter elleve hull og vi hadde en fin liten samtale. Vi klarte å gjøre noen birdier på vei inn. Vi har et godt forhold og han hjelper meg mye, sier nordmannen.

Japanske Hideki Matsuyama ble den første asiateren til å vinne majorturneringen, ett slag foran Will Zalatoris.

Les også Hovland om nedturene: – Jeg hadde litt mentale kollapser

21. plassen gir en premieutbetaling 119 600 amerikanske dollar, rett i overkant av én million norske kroner for Hovland.

Det er også Hovlands beste resultat i The Masters. Nordmannen deltok i turneringen i 2019, og ble den gang beste amatør med en delt 32. plass. Hovlands beste majorresultat er en delt 12. plass fra U.S. Open i 2019.

Søndagens runde var på sett og vis symptomatisk for Hovlands spill i løpet av de fire dagene. De elleve første hullene gikk han totalt elleve slag over par i løpet av de fire dagene, mens han gikk de syv siste hullene av banen elleve slag under par i løpet av de fire rundene.

Hovland startet runden med en bogey på hull 1 etter et svakt innspill og bommet korte birdieputter på de to neste hullene. Etter to sikre par på de neste hullene, ble det en ny bogey på hull 6 etter at han igjen bommet en putt fra innenfor tre meter.

23-åringen reddet par fra bunkeren på hull 7, mens han ikke klarte å utnytte en god drive på par 5-hullet hull 8. På hull 9 virket det til at rundens første birdie skulle komme, men fra halvannen meter misset han birdieputten. Rundens tredje bogey fulgte på hull 10 etter at han slo seg over greenen med innspillet og det ble en dobbeltbogey på hull 11 etter at han slo andreslaget i vannet.

Fakta Golfuttrykk Tee: Utslagsstedet. Der det første slaget på hvert hull slås.

Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Fairway: Kortklipt område mellom tee og green.

Rough: Område med tykkere gress rundt fairwayen.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbeltbogey: To slag dårligere enn hullets par. Les mer

På de syv siste hullene ble det altså fire under par for Hovland. Nordmannen senket en syv meter lang birdieputt på hull 12 og toputtet enkelt i for birdie på hull 13. Fra to meter senket han birdieputten på hull 14, mens han fra utenfor greenkanten slo seg i på hull 15 for birdie.

Det er tredje gang denne uken han har gjort birdie eller bedre på hullet etter å ha slått ballen i fra utenfor greenen.

Slik så det ut da han gjorde det samme på torsdag:

Hovland rundet av med par på de siste tre hullene.

Publisert Publisert: 11. april 2021 23:42 Oppdatert: 12. april 2021 01:04