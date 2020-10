Ståle Solbakken er ferdig i FC København: – Ubegripelig sett utenfra å sparke ham

Det bekrefter den danske klubben på sin hjemmeside.

Ståle Solbakken forlater FC København. Foto: Sascha Steinbach / AP POOL

I pressemeldingen skriver klubben at årsaken er at at resultatene ikke har vært gode nok i Superligaen i 2020.

– Ståle er uten sammenligning den mest suksessfulle managereren i klubbens historie, med en imponerende resultatliste. Alle i klubben skylder Ståle en stor takk for den enorme innsatsen han har lagt ned for klubben og resultatene han har skapt. Vi må imidlertid konstatere at resultatene i 2020 ikke har vært tilfredsstillende og det tar vi nå konsekvensen av, sier styreleder Bo Rygaard i pressemeldingen.

Solbakkens FCK har slitt i starten av denne sesongen. Klubben står med en seier, en uavgjort og to tap på de fire første kampene. De ligger på 9. plass på tabellen.

9. plass var også der klubben endte forrige sesong.

– Ubegripelig å sparke ham

Fotballekspert Lars Tjærnås sier dette om Solbakken-nyheten:

– Ståle Solbakken har gjort FCK til sitt livsverk og til en stormakt. Med så formidable resultater over så lang tid mener jeg han nærmest burde fått sitte til han selv ville gå, og at det blir ubegripelig sett utenfra å sparke ham, sier Tjærnås.

Han trekker frem et ferskt minne for å underbygge påstanden.

– Senest i sommer rystet de Manchester United og gjorde en sensasjon ved å komme til sluttspill i Europa League. Det burde knapt vært mulig, mener Tjærnås og legger til:

– Det har selvsagt hatt enorm påvirkning på de resultatene i Superligaen styret nå bruker som begrunnelse for sparkingen.

LES MER: For to år siden besøkte vi akademiet til FC København, Skandinavias kanskje beste fotballakademi: Syv punkter norske klubber kan lære av

Siden landslagets nedtur på Ullevaal mot Serbia, har mange pekt på at Lars Lagerbäck bør erstattes av en ny trener. Tjærnås mener det er på sin plass å ta en prat med Solbakken.

– Jeg ønsker inderlig at Lars Lagerbäck og landslaget lykkes. Men, som leder i fotball må du alltid bygge et revehi med flere utganger. Derfor bør selvsagt ledelsen i NFF ta en prat med Ståle for å sondere hvordan interesse og timing er rundt ham og landslaget, sier Tjærnås.

Solbakken skulle bli ny landslagstrener fra 2012, men ble løst fra den avtalen da han fikk tilbud om hovedtrenerjobben i den tyske storklubben Köln. Det gjorde at Egil «Drillo» Olsen fortsatte i jobben.

I 2017 var Solbakken på nytt førstevalget for Norges Fotballforbund, men han valgte å takke nei. Den gang ble Lars Lagerbäck ansatt.

Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken hilser før Europa League-kampen 10. august. Foto: Federico Gambarini/DPA / dpa

Fakta Ståle Solbakken Født: 27. februar 1968 (52 år) i Kongsvinger.

Klubber som spiller: Grue (1984-89), HamKam (1989-94), Lillestrøm (1994-97), Wimbledon (1997-98), AaB (1998-2000), FC København (2000-01).

Landskamper for Norge: 57 (9 mål).

Klubber som trener: HamKam (2002-05), FC København (2006-11) og Köln (2011-12), Wolverhampton (2012-13), FC København (2013-).

Var assistenttrener på A-landslaget under Nils Johan Semb (2002-03).

Solbakken ble ansatt av Norsk Fotballforbund for å etterfølge Egil Olsen som landslagssjef fra 2012, men ble løst fra den avtalen for å bli Köln-trener.

Meritter som trener: Dansk seriemester med FCK 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 og 2019. Dansk cupmester med FCK i 2009, 2015, 2016 og 2017. Royal League-vinner med FCK 2006. Ledet FCK til gruppespillet i mesterligaen i 2006, 2010, 2013 og 2016. I 2011 tok Solbakken FCK til åttedelsfinale i mesterligaen, hvor laget ble slått ut av Chelsea.

Forlenget i 2019 kontrakten med FC København til 2023.

Aktuell: Fikk lørdag sparken som trener FCK. Les mer

Disse overtar

Ståle Solbakken kom til FC København som spiller i 2000–2001. Så var han trener fra 2006 til 2011, før han returnerte i 2013.

Ansvaret for FC København overtas av tidligere toppspiller William Kvist og U19-lagets sjeftrener Hjalte Bo Nørregaard.

– FCK har en sterk spillertropp som vi mener har behov for ny inspirasjon, sier Kvist.

Også Solbakken-assistent Bård Wiggen er ferdig i klubben.

Vi har ikke lyktes å få en kommentar fra Ståle Solbakken.

Vi kommer tilbake med mer.

Ståle Solbakken jubler etter at FC København tok seg videre til gruppespillet i Champions League med seier 1-0 over Rosenborg sommeren 2010. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix