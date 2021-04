Godset-styret anmelder saken om Henrik Pedersen til NFF

Styret i Strømsgodset mener at det er grunn til å konkludere med at eks-trener Henrik Pedersen brukte uakseptable ord og uttrykk. De anmelder saken til NFF.

EKS-TRENER: Henrik Pedersen fotografert etter en kamp mot Rosenborg i november 2019. Foto: Berit Roald

– Påtalenemnda vil vurdere anmeldelsen opp mot fotballens regelverk og se om det er grunnlag for å gå videre med saken til doms- og sanksjonsutvalget, opplyser leder Marit Fiane Grødum til VG.

Strømsgodset kom onsdag med en pressemelding i trener-saken:

– De undersøkelsene advokatfirmaet Kleven & Kristensen har gjort på vegne av Strømsgodset Toppfotball ved styret, gir etter styrets mening grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.

– Strømsgodset Toppfotball ved styret er videre av den oppfatning at de ord og utrykk som er brukt, kan være i strid med Norges Idrettsforbunds (NIF) og Norges Fotballforbunds (NFF) regelverk, står det videre i pressemeldingen.

I en pressemelding fra Henrik Pedersen heter det:

«Henrik Pedersen har i dag mottatt Strømsgodset-styrets beslutning om å sende den såkalte «varsler-saken» over til Norges Fotballforbund».

Hans advokat Erik Flågan sier til VG onsdag ettermiddag:

– Vi er uenig i styrets vurdering av at det foreligger grunnlag for å nå en slik konklusjon. Ut fra bevisbildet vi har blitt presentert, kan vi ikke se at det er grunnlag for å trekke den konklusjonen de gjør nå. Vi mener bevisbildet ikke er vesentlig endret fra det de tidligere tok stilling til.

– Hvordan opplever Henrik Pedersen anmeldelsen fra Godset til NFF?

– Det er klart at han opplever saken og prosessen som belastende.

– Hva forventer dere skjer videre her nå?

– Den normale saksgangen vil være at Norges Fotballforbunds påtalenemnd henvender seg til de involverte og ber om deres redegjørelse for saken.

I en pressemelding sier advokat Flågan:

– Henrik Pedersen har ettertrykkelig gitt uttrykk for sin nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning. Men han anerkjenner at enkelte ord og utrykk han har brukt kan ha blitt oppfattet på en annen måte enn han har ment.

Henrik Pedersen var ferdig som Strømsgodset-trener den 9. april - etter at saken hadde versert i omtrent ei uke.

I pressemeldingen onsdag antyder Pedersen-advokaten at de ikke vet noe om hvordan granskerne har jobbet.

– Jeg kan ikke kommentere granskingen vi har gjort. Jeg har ikke mulighet til det. I denne typen saker kan vi ikke begynne å kommentere det. Det er sensitive opplysninger, sier advokat Pål Kleven i advokatfirmaet Kleven & Kristensen til VG.

– Pedersens advokat, Erik Flågan, hevder at de ikke har fått innsyn i granskingen. Vil du kommentere det?

– Jeg kommer ikke til kommentere noe av det arbeidet vi har gjort utad.

– Jeg kommer til å ringe ham, og spørre hvordan det går og om jeg kan bistå med noe, sier Teddy Moen, leder i Norsk Fotballtrenerforening, til Drammens Tidende.

Strømsgodset-styret sier i sin pressemelding onsdag at det ikke er aktuelt å forfølge saken arbeidsrettslig etter som Pedersen har avsluttet sitt ansettelsesforhold hos Godset.

Strømsgodset opplyser videre at de skal iverksette «tiltak for å unngå en kultur i klubbmiljøet der det utvikles sjargong og holdninger som er uforenlige med fotballens og idrettens verdigrunnlag».

Eirik Monsen er advokat for den opprinnelige Godset-varsleren. Han sier til VG:

– Vi tenker at det er forståelig at Strømsgodset ønsker å anmelde ham til NFF. Klubben er ikke i posisjon selv til å sanksjonere, så da må de sende det videre.

– Hva betyr dette for varsleren?

– Vi opplever at konklusjonen som fremkommer av pressemeldingen betyr at min klient er trodd fullt ut. Klubben konkluderer med at «treneren har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering».

– Hvordan går det med varsleren nå?

– Det går etter forholdene bra. Det har vært en lang og belastende prosess. Det har gått innpå ham, men jeg opplever at konklusjonen som kom i dag har gitt en form for lettelse

– Hvordan ser dere på tiden som kommer nå?

– Man er litt spent på hva påtalenemnda foretar seg, men i første omgang var det viktigste å få en avslutning i klubbens behandling av saken for å kunne gå videre, sier advokat Eirik Monsen.

NFF har ikke fått noen anmeldelse fra Strømsgodset ennå:

– Foreløpig har vi ikke mottatt noen anmeldelse, men registrert gjennom media at Godset har besluttet å anmelde Pedersen. Det er for tidlig å si noe om den videre prosessen før vi mottar og får gått gjennom anmeldelsen, sier Espen Auberg, leder for juridisk seksjon i NFF, til VG.

Fungerende styreleder Elisabeth Lohk i Strømsgodset har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser om saken.

