Galatasaray med Elabdellaoui-hyllest: – En gave til Omar

Lagkameratene hyllet Omar Elabdellaouis (29) i tirsdagens seriekamp.

GEST: Mbaye Diagne holdt opp Omar Elabdellaouis drakt etter scoringen mot Konyaspor. Nordmannens ulykke virker å ha gått sterkt inn på Galatasaray-spillerne. Foto: Abdullah Coskun / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Mbaye Diagne feiret 1–1-målet mot Konyaspor med å holde opp en drakt med «3 – Elabdellaoui» på ryggen. Han dediserte målet til lagkameraten.

– Målet var en gave til Omar. Vi prøvde å vinne for ham. Vi vil fortsette å jobbe hardt videre, sa senegaleseren etter kampen, ifølge Fanatik.

Galatasaray tapte imidlertid 3–4 og ligger på 4.-plass i ligaen.

Det internasjonale overgangsvinduet åpnet 1. januar, og usikkerheten rundt Elabdellaouis situasjon gjør at Galatasaray ser etter en erstatter, ifølge en rekke tyrkiske medier, som Hurriyet, MilliGazete, Ahval og Fanatik. Tyrkiske klubber kan ha et begrenset antall utenlandske spillere i troppen

Den norske landslagsspilleren skadet seg alvorlig på nyttårsaften, da fyrverkeri eksploderte i hånden hans.

Det gikk verst ut over øynene til Elabdellaoui, det bekreftet doktor Vedat Kaya i møte med tyrkisk presse fredag. 29-åringen mottar behandling for skadene på et sykehus i Istanbul.

PÅ SYKEHUS: Omar Elabdellaoui var uheldig og skadet seg på nyttårsaften. Fyrverkeri eksploderte og skadet øynene til landslagsspilleren. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ugur Meleke er journalist i Hürriyet og følger Galatasaray tett. Han var til stede på kveldens bortekamp mot Konyaspor.

– Alle i og rundt klubben håper at Omar skal bli bra så fort som mulig, men det vil ta tid og det er veldig aktuelt å «fryse» kontrakten hans, sier Meleke til VG.

– Klubben kan fryse kontrakten hans resten av tiden (frem til sommeren 2023), men det er snakk om seks måneder i første omgang. Elabdellaoui vil få grunnlønnen, men selvfølgelig gå glipp av kampbonuser, forklarer Meleke.

Linnes starter igjen

Elabdellaouis skade har ført til at landsmann Martin Linnes er førstevalg som høyreback. Han startet mot Antalyaspor (0-0, 2. januar) og Konyaspor i kveld, hvor han skaffet gjestene straffespark. Samtidig skal det altså være aktuelt å hente inn en ny høyreback.

Linnes kan spille både høyre- og venstreback, men på venstresiden er uruguayanske Marcello Saracchi et klart førstevalg. Den tyrkiske duoen Sener Özbayrakli (høyre) og Emre Tasdemir (venstre) har ikke prestert bra denne sesongen, ifølge Meleke.

– Det er tvilsomt at Linnes blir tilbudt ny kontrakt nå, og det er først og fremst på grunn av utlendingskvoten. Men han er veldig profesjonell, og godt likt i klubben. Han blir en viktig spiller fremover, mener Meleke fra storavisen Hürriyet.

FÅR SPILLETID: Martin Linnes har vært høyreback for Galatasaray i de to siste kampene. Her er han i aksjon for Norge mot Romania i oktober i fjor. Foto: Vidar Ruud

– Jeg ønsker ikke å spekulere, men det jeg tror det handler om er at Galatasaray forutsetter at det kan ta tid før Omar er tilbake på banen og ønsker å frigjøre en utlendingsplass. Men så lenge han har en gyldig kontrakt vil han selvsagt få betalt selv om han ikke er oppført i troppen, sier VGs fotballekspert, Tor-Kristian Karlsen.

Han presiserer at klubber kan sykmelde spillere etter en viss periode, men at de i utgangspunktet ikke kan suspendere kontrakten eller si den opp på grunn av en skade.

Les også Galatasaray-spillernes støtte til Elabdellaoui: – Vi trenger deg

Elabdellaoui har startet ni seriekamper i favorittposisjonen denne sesongen, mens landsmannen Linnes har blitt benyttet syv ganger – både på høyre- og venstreback.

Linnes og andre spillere har besøkt Elabdellaoui på sykehuset. Det samme har treneren og høytstående mennesker i klubben gjort.

– Klubben gjør alt den kan for å støtte ham i denne situasjonen. Hver dag kommer det folk fra klubben for å besøke ham på sykehuset, forteller den rutinerte frilansjournalisten Mehmet Demirkan, som har dekket tyrkisk fotball gjennom flere tiår, til VG.

Les også Legene om Omar Elabdellaouis skade: – Synet er definitivt påvirket

I fjor reduserte den tyrkiske ligaen det maksimalt tillatte antallet utenlandske spillere per tropp fra 14 til 12 spillere. I 2019 fikk Linnes merke konsekvensene av regelverket. Galatasaray hadde 15 utlendinger i troppen, og nordmannen var den som ble ofret.

– Det var andre utlendinger som var mindre viktige, men Linnes personlighet og lynne gjorde at han ble ofret, mener Meleke.

– For meg virker det som om nytt blod alltid er et alternativ i Tyrkia, og den gangen hentet de inn Falcao på tampen av vinduet. Linnes ble satt ut et halvt år, men kom inn igjen og ble kaptein, sier Karlsen.

– Vi får håpe at Omars situasjon ser bedre ut ved slutten av januar – da kan det hende at en annen utenlandsk spiller blir satt ut, fortsetter VGs ekspert. Karlsen har lang fartstid som sportsdirektør og speider i flere europeiske klubber.

Les også Galatasaray-fan om Omar-ulykken: – Det er veldig trist

Mehmet Demirkan ønsker ikke å være like bastant som sine tyrkiske kolleger. Han understreker at ingenting rundt Elabdellaouis fremtid er offisielt avgjort.

– Klubben skjuler ingenting. Hvis de vet noe nytt, kommer de til å si det. Innen en uke vil vi vite mer om fremtiden hans. Hvor stor er skaden? Vil han kunne spille igjen? Men akkurat nå er det er for tidlig å si noe om det, sier han.

Publisert Publisert: 5. januar 2021 20:32 Oppdatert: 5. januar 2021 21:17

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent