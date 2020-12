Coronaviruset preger Premier League: Manager må lede laget hjemmefra

Stadig flere lag rammes av coronaviruset. Tirsdag ble det klart at 18 personer har testet positivt i den siste testrunden i Premier League og Southampton-manager Ralph Hasenhüttl må lede laget hjemmefra i kveldens kamp.

INGEN KLEM I KVELD: Southampton-manager Ralph Hasenhüttl må holde seg hjemme. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Hasenhüttl har ikke selv testet positivt for coronaviruset, men Southampton-manageren blir ikke å se på sidelinjen i tirsdagens kamp mot West Ham.

Istedenfor må han lede laget hjemmefra etter at en person i managerens husholdning har testet positivt for viruset. Hasenhüttl vil være i kontakt med trenerteamet gjennom kampen og altså gi instruksjoner fra hjemmet sitt, hvor han nå er i isolasjon.

Beskjeden om det rekordhøye antallet positive tester kommer dagen etter at det bare noen timer før kampstart ble klart at kampen mellom Everton og Manchester City ble utsatt.

Det skyldes at flere personer i City-leiren har testet positivt, etter at det første juledag ble klart at Kyle Walker, Gabriel Jesus og to personer i Citys støtteapparat hadde testet positivt.

De 18 positive testene er en markant økning fra forrige testrunde, som gikk fra 14. til 20. desember. Da var det kun syv positive tester fra totalt 1569 testede personer, mens det i denne testrunden, fra 21. til 27. desember, altså var 18 positive tester fra totalt 1479 testede personer.

Alle som har testet positivt må være i isolasjon i ti dager.

Mandag ble det kjent at Arsenal-spiller Gabriel er blant de smittede spillerne, mens Sheffield United tirsdag skriver i en pressemelding at det har vært flere positive coronatester i deres lag. Til tross for det, blir tirsdagens kamp mot Burnley - med kampstart 19.00 - spilt som normalt.

Tidligere i desember var det et smitteutbrudd i Newcastle United, hvor mer enn ti personer ble smittet. Det førte til at deres kamp mot Aston Villa ble utsatt.

De siste ukene har muterte versjoner av coronaviruset ført til rekordhøy smitte i Storbritannia. Mandag ble det registrert over 41 000 nye smittetilfeller. Som følge av de økte smittetilfellene har man også trappet opp testingen av Premier League-spillerne i områdene med høyest smittespredning.

