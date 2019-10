Gjert Ingebrigtsen fikk sjokk da han hørte om trenerens dopdom

En av friidrettens mest kjente, Alberto Salazar, trener for Nike Oregon Project, ble sendt hjem fra VM og er utelukket i fire år. Gjert Ingebrigtsen og hans løpere ble sjokkert.

Gjert Ingebrigtsen er en omsvermet mann. Først ble han stående i lange diskusjoner med de høye herrer i IAAF, nesten en time forsinket møtte han norske medier.

Qatar (Aftenbladet): – I teamet har vi kjent til mistanken rundt Salazar og hans treningsopplegg, men ble sjokkert over dommen som kom nå mens VM pågår, forteller Gjert Ingebrigtsen under møtet med norsk presse onsdag middag.

– Fire år er en ekstremt tøff dom, fordi den logiske rekkefølgen ikke stemmer. Ingen utøver er tatt, bare treneren, sier trenerpappa Gjert og understreker at Team Ingebrigtsen aldri har hatt noe med Salazar å gjøre - ei heller hans utøvere.

Null kontakt med Salazar

Han avviser kontant TV 2s påstand om at de har trent nærmest side om side med den britiske medaljegrossisten Mo Farah.

– Vi har ikke hatt forbindelse. Vi har vært i samme by, men faktisk har vi ikke en gang trent på samme bane som Mo Farah.

– Hva tenker du om at Nike er involvert?

– Nike støtter selve prosjektet, men har ikke visst om dette. Det kan jeg ikke tenke meg.

– Nike er guttenes utstyrsleverandør. Hva hvis det viser seg at utstyrsgiganten har hatt kjennskap til dette?

– Vi vil overhodet ikke bli assosiert verken med noen som jobber i grenseland eller er involvert, understreker trenerpappaen.

– Nikes holdning er udiskutabel

– Nikes holdning er udiskutabel og soleklar. Det står flere sider om denne problematikken i guttenes kontrakter, forteller han.

Salazar som er født på Cuba i nasjonens merkeår, 1958, flyttet til USA allerede som toåring sammen med foreldrene - til tross for at de støttet Fidel Castro og revolusjonen.

Salazar ble selv en stor løper, og har blant annet vunnet New York Maraton tre ganger. Han har i flere år fått fram store løpere under Nikes Oregon Project.

Mo Farah er best kjent, Galen Rupp en annen, og i Doha har Salazar-trente Sifan Hassan fra Nederland, alt vunnet 10.000 meter.

– Jeg er lettet over at USADA etter fire år har fullført etterforskningen rundt Alberto Salazar. Jeg forlot The Oregon Project i 2017, men har alltid sagt at jeg har nulltoleranse for alle som bryter reglene eller krysser en grense. Nå har dommen kommet, og jeg er glad vi har en konklusjon, sier Mo Farah i en uttalelse.

Alberto Salazar er utestengt i fire år. Kin Cheung / AP

Gullvinneren på 800 meter, Donovan Brazier, er også med i Nike Oregon Project, men understreker at Salazar ikke har noe med hans treningsopplegg å gjøre.

Salazar har vært etterforsket i flere år av USADA, den amerikanske avleggeren av WADA, det internasjonale byrået som avslører fuskere.

Grunnen til at han nå blir tatt, skriver blant andre velrennomerte The Guardian, er at flere av hans tidligere løpere og medtrenere har fortalt om ulovlige metoder.

Det skal blant annet handle om systematisk bruk av mikroskopiske injeksjoner med ulovlige stoffer.

I en uttalelse sier Salazar selv at han er sjokkert over utfallet av saken mot ham. Han varsler videre at han kommer til å anke.

– The Oregon Project har aldri og vil aldri tillate doping, sier friidrettstreneren videre.

– Hvor var kenyanerne

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen understreker at han ikke har noen forutsetninger for å uttale seg om dopere hverken i USA eller andre steder, men han undres av og til.

– Hvor i all verden var kenyanerne under 5000 meteren, funderer han.

– For få år siden var de helt dominerende. Nå er det etiopierne.

– Tror du etiopierne doper seg?

– Jeg har ingen forutsetning til å si noe om det. Jeg vet bare at vi skal ta kampen mot de beste uansett.

– Vi gir oss aldri

– Vi går foran, vi viste vei på 5000 meter. Vi viser at det er mulig å slå afrikanerne, og nå må andre være med, ikke minst fra vår del av verden. Vi kommer ikke til å gi oss og var utrolig nære, minner trenerpappaen media om.

Han aksepterer på ingen måte Jakobs forklaring om at han gjennomførte perfekt.

– Der er jeg veldig uenig, lyder det kontant.

– Jeg tror ennå det kunne blitt noe helt annet om han hadde ventet 200 meter før han gikk. Men vi gir oss ikke. Vi kommer til å fortsette å doble. Også i Tokyo neste år viss vi får de høye herrer til å endre programmet. Det er ikke mulig å løpe kvalik på 5000 meter og 1500 meter samme dag slik det er satt opp nå.

– Kanskje må en eller to av guttene trekke lodd og løpe 3000 meter. Det vil jo være sløseri å reise den lange veien bare for ett løp, avslutter Gjert Ingebrigtsen med et lurt smil.