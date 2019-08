Fire år og tre måneder etter debuten, spiller stortalentet i verdens beste liga igjen.

VALENCIA - REAL SOCIEDAD 1–1:

57 minutter var spilt da Valencia rullet opp på sin høyreside og den danske høyrefoten til Daniel Wass fant Kévin Gameiro inne i feltet. Den 32 år gamle franskmannen skled inn 1-0 og Valencia kunne juble etter at Var-dommerne hadde sett på situasjonen en god stund.

Dermed så det ut til å bli tap i det som var en comeback-kveld for Martin Ødegaard i sin Real Sociedad-debut - på banen han tapte med det norske landslaget i mars.

Straffebom og straffemål på overtid

Fire minutter på overtid fikk Valencia muligheten til å doble ledelsen på straffe, noe Gameiro misbrukte med en håpløs straffe.

Det kommer han til å tenke på, for i kampens sluttsekunder traff et Sociedad-frispark hånda til Ezequiel Garay og gjestene fikk straffe.

Den satte Mikel Oyarzabal iskaldt i mål og sikret Martin Ødegaard en fin start på sitt opphold i «La Real».

Avtale ut sesongen

Det var første gang han spilte en kamp på øverste nivå i Spania, siden Real Madrid-debuten i mai 2015. Den utlånte midtbaneeleganten gjorde seg ikke bemerket i lørdagens tap på Mestalla, men får mer enn godkjent av TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Han har levert en meget god kamp. Dette er første kampen hans, men likevel ser vi allerede at det ofte er han de ser etter når de skal fremover, roser Mathisen, som var ekspertkommentator på TV 2.

Ødegaard har altså vært Real Madrid-eiendom siden 21. januar 2015 og er utlånt til «La Real» ut denne sesongen.

Inn for Ronaldo

23. mai debuterte Ødegaard - for Real Madrid - i La Liga, da Carlo Ancelotti i sin siste kamp slapp innpå drammenseren i det 58. minutt i hjemmekampen mot Getafe. Ødegaard ble byttet inn for selveste Cristiano Ronaldo på stillingen 5-3 til hjemmelaget, en kamp Real Madrid vant 7-3.

Deretter tok det et og et halvt år før Ødegaard fikk spille en tellende kamp for A-laget igjen. I november 2016 fikk han derimot 90 minutter i 6-1-seieren over Cultural Leonesa i cupen.

Det var altså det siste han gjorde i Spania, før han i januar 2017 begynte en to og et halvt år lang reise i Nederland, med spill i Heerenveen og Vitesse.

Store sjanser

Nå er det spansk fotball på Ødegaard igjen, som altså tapte debutkampen for Sociedad i Valencia. En jevnspilt affære som lenge så ut til å bli avgjort av Gameiros scoring en halvtime før slutt.

Samme Gameiro burde punktert kampen fire minutter på overtid, da Ander Barrentxea la Denis Cheryshev i bakken inne i feltet og Valencia fikk straffe. Franskmannen skjøt derimot håpløst langt til side for mål.

Da hadde også Rodrigo Moreno brent en stor sjanse ti minutter før slutt, da Sociedad-keeper Miguel Ángel Moyà tjue meter fra mål. Dessverre for hjemmelaget trillet Valencia-spilleren ballen i stolpen.

Stoppet av reaksjonsredning

Sociedads største sjanse frem til da kom tidlig i kampen. Elleve minutter var spilt da Mikel Merino spilte ballen til navnebror Oyarzabal rett utenfor Valencia-feltet. Returen havnet hos Merino, som klinket til via føttene til Gabriel Paulista.

En god Valencia-keeper Jasper Cillessen stoppet med med sine nederlandske føtter etter en god reaksjon.

Etter en relativt rolig kamp ble det derimot langt mer dramatisk i sluttminuttene og Ødegaard og Sociedad kom unna med ett poeng.