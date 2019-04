Norge vant naboduellen suverent.

NORGE - SVERIGE 35–26

Med ny forsvarstaktikk og en glitrende Magnus Jøndal vant Norges håndballherrer komfortabelt 35-26 over Sverige i EHFs Euro Cup i Arendal torsdag.

Norge lå under til pause, men hevet seg betraktelig i annen omgang og kjørte over svenskene. Jøndal var i en klasse for seg og scoret hele 11 mål på 11 forsøk. Nærmest på toppscorerlista var Gøran Johannessen med seks mål.

Landslagstrener Christian Berge sa i forkant av kampen at resultatet ikke var det viktigste, og at han kom til å teste en ny forsvarsformasjon.

Og Norge gikk straks bort fra det vante 6-0-forsvaret til en mer offensiv variant med Sander Sagosen foran i en 5-1-formasjon.

Årsaken til det taktiske grepet er at det framover mot EM i januar handler «om å hente marginer» for å ta hjem gullet, ifølge landslagssjefen.

Jevnt før hvilen

Christian O'Sullivan sendte Norge i føringen, men Sverige tok kjapt over og ledet 3-1 etter fire minutter.

Begge lag gjorde en del personlige feil, og de fulgte hverandre til svenskene scoret 16-15 i omgangens siste sekund.

– Om vi står 5-1 eller 6-0, må vi først og fremst opp med litt intensitet. Mer taklingsvilje og mer kommunikasjon sånn at vi er mer kompakte, sa assistenttrener Børge Lund til TV 2 i pausen.

Jøndal-show

Etter hvilen gled det mer for de norske herrene. Anført av Jøndal og Johannessen var stillingen snudd til 24-19 i løpet av de første elleve minuttene.

Jøndal var imponerende effektiv, og Tyskland-proffen fikk nettsus hver eneste gang han avsluttet. Med det var han en svært viktig grunn til at ledelsen var 29-20 med drøye elleve minutter igjen.

Norge scoret en rekke mål på kontringer, men stillingen stabiliserte seg på ni måls forskjell. Kampen endte til slutt 35-26.

Jøndal ble kampens suverene toppscorer med 11 mål på 11 forsøk.

Norge og Sverige møtes igjen i EHFs Euro Cup allerede lørdag. Turneringen omfatter lagene som allerede er kvalifisert for EM-sluttspillet i 2020 og gir dem et kamptilbud mens øvrige lag er opptatt med kvalifisering.