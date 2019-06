England vant bronsefinalen i Nations League.

ENGLAND - SVEITS 0–0, 6–4 etter straffesparkkonkurranse

England hadde enorme muligheter til å slå Sveits, men trengte straffer for å vinne kampen om 3.-plassen i Nations League. Keeper Jordan Pickford ble den store helten.

Straffer måtte til for å skille lagene i Portugal etter et massivt engelsk sjansesløseri.

Etter 4-4 gikk Jordan Pickford opp og banket inn Englands femte straffe, men klarte ikke å avverge Fabian Schärs påfølgende forsøk. Like etterpå scoret Eric Dier før Pickford reddet forsøket til Josip Drmic og sørget for engelsk 6-5-seier.

England har en horribel statistikk på straffer men klarte med søndagens å forbedre den noe. Laget har nå vunnet tre av ni straffesparkkonkurranser. De to andre seirene kom mot Colombia i 2018-VM og Spania i 1996-EM.

Luis Vieira / AP / NTB scanpix

Sjansesløseri

Det var nesten et mirakel at England ikke punkterte kampen før straffer. Harry Kane startet sjanseshowet da han lobbet ballen i tverrliggeren fra langt hold allerede etter minuttet spilt.

Etter en drøy halvtime spilt fikk Dele Alli gå umarkert opp i lufta og heade innlegget til Trent Alexander-Arnold, som spilte en meget god kamp. Headingen var derimot for upresis og gikk utenfor.

Fabian Schär kan takke lagkamerat Yann Sommer for at det ikke ble et sveitsisk selvmål i andre omgang. Schär sendte innlegget til Danny Rose i retning av eget mål, men Sommer fikk fingertuppene på ballen som gikk i stolpen og ut.

Like etter hadde Granit Xhaka en god mulighet for Sveits, men Jordan Pickford var med å notene. Sveitserne ble enda mindre farlige da Xherdan Shaqiri måtte ut med en skade etter 64 minutter.

Luis Vieira / AP / NTB scanpix

VAR-annullering

Callum Wilson trodde han ble den store helten da han kriget inn returen til Dele Alli seks minutter før slutt. Likevel avslørte videobildene at Wilson dro Manuel Akanji i bakken like i forkant, og dermed ble scoringen korrekt annullert.

I ekstraomgangene var Raheem Sterling centimeter fra å avgjøre da han sendte et frispark fra 17 meter i tverrliggeren. Kvarteret tidligere hadde Sommer avverget headingsforsøket til Aali med et tigersprang og stoppet returforsøket til Sterling.

Siden engelskmennene ikke fikk hull på byllen etter 120 minutter, måtte det straffer til for å kåre en vinner. Der trakk England det lengste strået.