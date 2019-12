Liverpool-supporter bosatt i Molde har skrevet bok om Solskjær og United: – Det er en eventyrlig askeladdhistorie

Webjørn Espeland fra Telemark har brukt det siste året på å skrive bok om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Omtrent samtidig som Solskjær ble «lånt ut» fra MFK til United, flyttet forfatteren til Molde.

Webjørn Espeland viser stolt fram boka han har vært med å skrevet om Ole Gunnar Solskjær. Foto: Bjørn Brunvoll

MOLDE: Boka «Klubben først – fra United til Solskjær» er i disse dager ute i bokhyllene. Boka tar for seg tida etter Sir Alex Ferguson i Manchester United, samt nåværende manager Ole Gunnar Solskjærs liv og karriere, både i Molde og i England.

Webjørn Espeland har sammen med Ken Wasenius-Nilsen ført boka i pennen. Forfatteren og radiostemmen, som blant annet jobber for NRK P3s dokumentaravdeling og «Reiseradioen», har fulgt Solskjær tettere enn de aller fleste det siste året.

Det noe spesielle med at han nå har vært med å skrive ei bok om Manchester United, er at telemarkingen Espeland er Liverpool-supporter. Derfor har ikke Uniteds famling i blinde etter at Ferguson ga seg vært det verste han kunne tenke seg å skrive om.

Ole Gunnar Solskjær rundet torsdag ett år som manager i Manchester United. Foto: Andrew Yates, Reuters / NTB scanpix

Men fordelinga mellom de to forfatterne har vært klar. Wasenius-Nilsen har skrevet om følelsene supporteren har rundt klubbens «fall», mens Espeland har spesialisert seg på Solskjærs liv. Han mener det fremdeles er surrealistisk å se den tidligere Molde-sjefen i det som kanskje er den største jobben i fotballverden.

– Det var veldig surrealistisk at han fikk den vikarjobben, men også forståelig med tanke på posisjonen han har i klubben. Men det rare var da han fikk jobben permanent. Spesielt på det tidspunktet. Men jeg synes det så merkeligere ut at han fikk jobben før jeg begynte å studere livet hans, sier Webjørn Espeland til Romsdals Budstikke i NRKs lokaler i Molde.

Han ramser opp karrieren til Solskjær, og mener han ikke kan klandres for nedrykket sist han var sjef i Premier League.

– At det gikk skeis i Cardiff tror jeg nesten hadde skjedd uansett hvem som var sjef, med tanke på den eierstrukturen som var der. Han hadde kjempesuksess her i Molde, og tok klubbens to første seriegull på første forsøk.

Solskjær i godt humør etter Manchester Uniteds seier i byderbyet nylig. Foto: JASON CAIRNDUFF, REUTERS / NTB SCANPIX

– Fascinerende

Til tross for at han er MFKs fremste suksesstrener gjennom tidene, var det mange supportere som sådde tvil om Solskjær var rett mann i sin siste periode i klubben. Kontrasten fra 2016, 2017 og store deler av 2018-sesongen er stor til jobben i Manchester United, mener forfatteren.

– Det har vært fascinerende å se hva lesere skrev inn til Romsdals Budstikke om Solskjærs jobb i Molde fram til sommeren 2018. Bare et halvt år senere satt han i Manchester, ler han.

Tidspunktet for å flytte til Molde kunne nesten ikke vært bedre. Men det var tilfeldig, etter over 20 år i Oslo.

– Familien ville flytte hjem, og kjæresten min er fra Molde. Samtidig har jeg veldig sansen for å gå på fjellet, både sommer og vinter. Det sto mellom Telemark eller fjella her. Fjell og fjord vant, og det har jeg ikke angret på.

Dramatisk for seks år siden

Han beskriver prosessen rundt å skrive boka som spennende.

– Dette er ei «United etter Ferguson-bok». Jeg ble spurt av forlaget om å være med. Jeg fikk ta meg av biografien til verdens mest kjente nordmann. Men fotball handler veldig mye om det min medforfatter har formidlet, synes jeg. Den store kjærligheten til klubben får man først etter at man har fått noen trøkker i trynet, som Jo Nesbø også har snakket mye om tidligere. Det har vært en interessant reise.

For boka handler virkelig om de store kontrastene. Han trekker fram en episode fra mai 2013.

– Boka starter med kontrasten som nesten ikke kunne blitt større. Sir Alex Ferguson løfter sitt 38. trofé på 26 år i Manchester da han vinner sitt siste ligagull. Samtidig sitter Ole Gunnar Solskjær i garderoben på Aker stadion og har gått på et 1-5-tap for Haugesund 16. mai. Da har Solskjær og Molde brutt Vikings rekord i tidenes verste seriestart av en tittelforsvarer og ligger sist på tabellen, forteller Espeland.

Sesongen 2013 endte som kjent med 6.-plass på tabellen og NM-gull etter 4-2 over Rosenborg i cupfinalen.

– 19. desember 2018 krysser disse historiene hverandre. Det har vært veldig interessant å prøve og forstå hvordan dette har gått til, sier han videre.

Managerlegenden løfter i 2013 Premier League-trofeet for siste gang som sjef på Old Trafford. Foto: PHIL NOBLE, REUTERS / NTB SCANPIX

– Fått ut de feite og late

Torsdag har Ole Gunnar Solskjær vært sjef på Old Trafford i nøyaktig ett år. Espeland mener det har vært et suksessfullt år, og at klubben nå er inne på noe. Han håper også at Solskjær får fortsette i overskuelig framtid.

– Det har vært både opp- og nedturer dette året. Jeg tror at klubben og Solskjær gjør det smart i å nullstille litt det som har vært der. Han har fått ut de feite, late og overbetalte spillerne på rundt 30 år, og satset på ungt blod. I overkant mye kanskje, men jeg tror det har vært veldig smart.

– Nå gjenstår det å se om han er like flink som de beste på overgangsmarkedet. Man har langt mindre tid nå i en klubb enn tidligere, med tanke på trøkket utenfra. Man får ikke mer enn to eller tre år, mener forfatteren, samtidig som han understreker at det virker som om Ed Woodward er forberedt på å gi Solskjær nettopp godt med tid, spesielt med tanken på standingen manageren har i klubben.

En av oppgavene Espeland hadde i skrivinga av boka, var å finne ting kanskje ikke alle visste om kristiansunderen. Der fant han flere elementer som overrasket ham. Det ene funnet er kanskje ikke veldig populært her i Romsdalen.

– At han var Liverpool-supporter som ung, hadde jeg fått med meg. Men at han også holdt med Rosenborg i oppveksten overrasket meg. Det sier veldig mye om en pragmatisk fyr, ler Espeland, som også har funnet ut og forteller at Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten ønsket å kjøpe opp klubben Leeds i samme slengen som de solgte Ole Gunnar Solskjær til Manchester United i 1996.

Slik ble det aldri.

Ole Gunnar Solskjær fra tiden som Molde-spiller. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

– Eventyrlig

Det er ingen tvil om at Solskjærs historie er fascinerende, mener forfatteren. Den er helt uten sidestykke i norsk historie, påpeker han.

– Dette er en eventyrlig askeladden-historie som ikke har sidestykke i Norge. Solskjær sleit med helsa da han var unggutt, fordi at han hadde en spillbrikke av plast sittende fast i lungene. Han er ikke nevnt i medier før han ble over 20 år gammel.

– Dette er en fyr som har et udiskutabelt talent, men som samtidig har vært veldig refleksiv og bevisst i valgene han har tatt. Han har jobbet målrettet, noe som er en god egenskap som manager. Den kombinasjonen med bevisstheten og målrettheten, har gjort at han også har scoret i alle debuter han har hatt på fotballbanen, sier Espeland.

