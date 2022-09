Solbakken grillet om keepervalget: – Mest grunn til å være skuffet

LILLESTRØM (VG): Ståle Solbakken ga klubbløse Ørjan Nyland sjansen fra start mot Slovenia. Dagen etter virker det mer usikkert hvem som starter i den avgjørende kampen mot Serbia tirsdag.

Andreas Hellenes, VG

Magnus Helle, VG

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Oppdateres!

På stillingen 1–1 i den slovenske hovedstaden kom et overraskende langskudd som Ørjan Nyland har fått kritikk for å ikke avverge i kjølvannet av lørdagens 1–2-tap mot Slovenia.

Solbakken han nå fått analysert baklengsmålet:

– Ørjan har prestert veldig, veldig godt for meg over lang tid. Men jeg er enig i at han kunne tatt det andre målet. Men for meg er det helheten og hva vi gjør i andre omgang som henger igjen som skuffelsen.

Bortsett fra Nyland hadde Solbakken både Rosenborgs André Hansen og Aalesunds Sten Grytebust å velge mellom stengene. To målvakter som har fått mye spilletid i sine respektive eliteserieklubber.

– Både André og Sten har vært superproffe. Jeg tok en samtale med alle tre dagen før kamp i Slovenia. André hadde størst grunn av de tre til å være skuffet over valget mitt, sier Solbakken.

–

Kjetil Rekdal var tidlig ute med å kritisere at Solbakken valgte en kamprusten Nyland fra start:

Norge møter Serbia hjemme på Ullevaal Stadion tirsdag klokken 20.45. Ved uavgjort eller seier vil Norge vinne sin Nations League-gruppe.