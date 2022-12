Gir opp VM etter sprint-fiasko: – Ekstremt kjipt

BEITOSTØLEN (VG) Landslagets Sindre Bjørnestad Skar ble nummer 34 på sprinten og røk rett ut. Etterpå var han ekstremt skuffet, og frykter at det meste av moroa resten av sesongen går uten ham.

UTE: Sindre Bjørnestad Skar klarte ikke å ta seg videre fra prologen på Beitostølen fredag.

Franskmannen Jules Chappaz (23) ble den store overraskelsen på sprintprologen. Han har én topp ti plassering i sprint så langt i karrieren, tok innersvingen på konkurrentene og var best av samtlige i sprintprologen på Beitostølen.

Like bak ham fulgte finske Niilo Moilanen og italieneren Simone Mocellini.

Mens det var fransk glede på Beitostølen fredag morgen, så ble det mørkt for sprintlandslaget Sindre Bjørnestad Skar. Nummer 34 og rett ut i prologen.

– Det er mange år siden sist, det begynner å bli nesten ti år siden jeg røk ut av en prolog. Det er ekstremt kjipt, sier Skar.

Etter prologen trakk Erik Valnes seg grunnet et sår hals. Han ble nummer 20, de 30 beste går til kvartfinalene. Landslagslegen opplyser at det ikke er corona.

Fredagens sprint er et uttaksrenn til VM i Planica senere i vinter.

– Akkurat nå tar jeg rennafart og driter i akkurat det, sier Skar og fortsetter:

– Det er ekstremt skuffende å ikke få gå her i dag. Jeg prøver å se en dag frem og ikke tre måneder. Det som blir verre nå er at det blir vanskelig å gå Tour de Ski. Det er vanskeligere og var mitt hovedmål for første del av sesongen i år.

Best av de norske ble sammenlagtleder i verdenscupen, Pål Golberg, på en sjetteplass.

Totalt åtte norske løpere er videre til kvartfinalene som starter 12.30, de er: Håvard Solås Taugbøl (10. plass), Even Northug (13. plass), Lars Agnar Hjelmeseth (16. plass), Erik Valnes (20. plass), Harald Astrup Arnesen (21. plass), Amund Hoel (23. plass), Simen Ramstad (24. plass).

OGSÅ SKUFFET: Pål Trøan Aune kan glemme kvartfinale på Beitostølen.

I tillegg til Skar røk også Pål Trøan Aune ut i prologen.

– Det er så ræva at det er helt sinnsykt. Dette var dagen og muligheten jeg hadde i år. Å ikke klare det jeg ønsker da… Det er “game over”, rett og slett, sier Pål Trøan Aune, som var en svært skuffet mann etter at han røk ut i prologen.

Det er klassisk sprint han kan og trønderen fikk sjansen da Johannes Høsflot Klæbo meldte sykdomsforfall.

Aune ville ikke skylde på hverken ski eller andre ting. Han slår fast man ikke er bedre enn det resultatlisten viser.

– Det er så skuffende som det går an å få det. Det er det verste som kunne skje for min del.

– Hva blir planen fremover for din del nå?

– Planen er å finne seg en spade og grave seg ned. Jeg klarer ikke å si hva planen er videre. Jeg klarer ikke å snu om på dette her i løpet av et minutt nå, svarer Aune.