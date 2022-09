Sancho matchvinner - Ronaldo-show til slutt

(Leicester City-Manchester United 0–1) United-reserven Cristiano Ronaldo (37) var nær ved å score på spektakulært vis rett før slutt - men Jadon Sancho (22) ble stående som matchvinner med sitt lekre mål i første omgang.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Etter andre borteseier på rad, tar Manchester United imot tabelltopp Arsenal hjemme på Old Trafford i neste serierunde. Manager Erik ten Hags stjernespekkete mannskap rykket opp til 5. plass i Premier League etter tre poeng i seriesesongens femte kamp.

Omstridte Cristiano Ronaldo satt på Manchester Uniteds reservebenk da den begynte på King Power Stadium. Sammen med sin venn Harry Maguire.

Så er det sagt.

– Det er litt interessant det Leicester gjør fra start, kommenterte rettighetshaver Viaplays fotballekspert Lars Tjærnås etter noen få minutter.

Det dreide seg om en taktisk «felle» satt opp av hjemmelagets manager Brendan Rodgers. Den skulle stoppe blant andre Uniteds Christian Eriksen (30) fra å ta seg frem der Rodgers Leicester helst ikke ville se ham. Det var imidlertid dansken som kom til oppgjørets første scoringsmulighet, etter en kort-kort pasning fra Bruno Fernandes innenfor Leicesters 16-meterboks.

Eriksen maktet ikke å sette særlig futt i kula.

Det klarte Kiernan Dewsbury-Hall 10 minutter senere, ved et frispark fra langt hold - knallhardt mot David de Gea i Manchester Uniteds mål. Greit reddet av spanjolen, som et par minutter senere fikk se Leicester bli overrumplet og hans lagkamerater utnytte en motstander i full strekk og sprekk.

– To magiske berøringer på ballen, utbrøt Lars Tjærnås fra kommentatorbua.

Det er lett å gi ham nesten rett i det. Den forløsende pasningen fra Marcus Rashford til Jadon Sancho (22) var i alle fall ytterst presis. Sanchos avslutning det samme. Leicesters keeper Danny Ward var ikke i nærheten av å avverge 1–0 til gjestene, Sanchos andre scoring denne sesongen.

MATCHVINNER: Jadon Sancho blir gratulert av Marcus Rashford og Bruno Fernandes (til høyre).

– Det er så god timing i alt som skjer, konstaterte Tjærnås.

Da tiden for første omgang var over, kunne han fulgt opp med at den innholdsmessig hadde vært så som så. Leicester innledet den helt ålreit, men Erik ten Hags United ledet fortjent - vel å merke med en fattig pinne.

– Det er lov å håpe at det tar av litt mer i annen omgang, uttalte en annen fotballekspert i Viaplays pausestudio, Pål André Helland - før han tilføyde «relativt tamt».

Leicester virket å ta ham på ordet i andre omgang, mer fremoverlent og presist i sine foretak. United knirket litt i sammenføyningene. Erik ten Hag tok svenske Anthony Elanga (20) av banen til fordel for nyervervelsen fra Real Madrid, brasilianske Casemiro (30). Det skjedde i 59. spilleminutt. I det 68. spilleminutt kom Casemiros tidligere Real Madrid-lagkamerat Ronaldo på banen, til kraftfull applaus fra tilreisende fans.

PÅ TIDE: Cristiano Ronaldo erstattet målscorer Jadon Sancho da det gjensto 22 minutter av kampen på King Power Stadium i Leicester.

Jadon Sancho måtte forlate den.

Det byttet og det før det, endret ikke kampen nevneverdig. Leicester beholdt sitt nyvunne trykk, ten Hag likte ikke helt det han var vitne til - etter bildene av ham fra sidelinjen å dømme.

Åtte minutter før slutt var Ronaldo riktig nok nær ved å spille frem Christian Eriksen til 2–0 etter en kjapp spillevending via Rashford. Øyeblikket etter bød portugiseren på et atletisk og artistisk «brassespark». Det hadde fortjent en bedre skjebne. Deretter yppet han seg foran nesen på Leicester-keeper Ward enda en gang.

Tre minutter på overtid slapp United med skrekken da James Justin kunne ha utlignet til 1–1. Men det gjorde han ikke: Tap nummer fire på rad for Leicester.

Publisert Publisert: 1. september 2022 22:52 Oppdatert: 1. september 2022 23:03