Sahraoui tilgir rasistisk melding

Osame Sahraoui (21) ble omtalt som en «forbanna flyktning» på sosiale medier. Nå ber avsenderen om unnskyldning – og får umiddelbar respons fra Vålerenga-spilleren.

Vålerengas Osame Sahraoui jubler etter scoring mot Lillestrøm på Intility

Lillestrøm-fansen hisset seg opp da 21-åringen stilte seg opp og feiret Vålerengas 3-1-mål foran dem i søndagens lokaloppgjør.

På Twitter var det en av dem som henvendte seg direkte til norsk-marokkaneren:

«Så feirer du der du gjør. Forbanna flyktning. Få deg til helvete hjem», skrev vedkommende.

Mandag beklager Lillestrøm-supporteren. Han skriver at han gikk langt over alle streker og legger til at han er klar over at det er utilgivelig. Han skriver at han er langt fra noen rasist og at hendelsen har kostet ham jobb og venner – og at det er fortjent.

«Hvem er jeg som ikke kan tilgi..?» svarer Sahraoui og forteller at episoden allerede er tilgitt.

– Er utrolig glad for at du beklager, og takk for at du er så modig og deler historien din. Håper det går bra med deg, og at alt ordner seg til slutt.

