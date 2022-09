Mener stjerneduoens exit ikke forklarer VIFs opptur: – Hadde hentet Aron igjen

VALLE (VG) Trener Dag-Eilev Fagermo (55) peker på to konkrete grep som har gjort Vålerenga-troen sterkere, løpsmeterne lengre og laget bedre. Men det er ikke at Aron Dønnum og Vidar Örn Kjartansson forlot klubben.

I TOPPFORM: Dag-Eilev Fagermo og Odin Thiago Holm møter Lillestrøm etter å ha gått en rekke på åtte kamper uten tap etter en svak vårsesong.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er en for enkel analyse, kontrer Fagermo – til tross for at laget hans står med syv seirer, to uavgjorte og bare ett tap på de ti kampene som er gått siden stjerneduoen i angrepet sluttet å starte kamper for Vålerenga.

Mens Vidar Örn Kjartansson terminerte kontrakten, reiste Aron Dønnum tilbake til belgiske Standard Liège etter at den tre måneder lange utlånsavtalen til gamleklubben på Oslo Øst var over. Da begynte Vålerenga å score mer enn dobbelt så mye og har vunnet nesten hver gang.

Discovery-ekspert Christian Gauseth var blant dem som mente forvandlingen var åpenbar og pekte på at Kjartansson og Dønnum ikke jobbet nok for laget.

– Det er bare å se på forventet antall mål (såkalt xG-statistikk/avansert sjansetelling). Det er det beste motargumentet for det. Hvis vi hadde ligget lavere der, så kunne det vært et poeng. Det gikk på utnyttelsen av målsjansene. Vi kan ikke stå på blank goal og skyte over, som Henrik Udahl gjorde mot Strømsgodset. Vi hadde 10–1 i målsjanser og tapte 0–1 for Odd hjemme. Da går det ikke på at de ikke løper. Det er mer sammensatt, mener Fagermo foran søndagens utsolgte og Max-sendte derby mot Lillestrøm på Intility Arena.

Der kan Fagermo ta revansje for det som antagelig er hans tøffeste uke etter to og et halvt år i Vålerenga-jobben: Sjansesløseriet i 2–3-tapet for Strømsgodset, dødball-knocken mot erkerivalen på Åråsen (0–2) og til slutt braknederlaget hjemme mot Rosenborg i løpet av åtte dager.

Det var altså siste gang Dønnum og Kjartansson var i startoppstillingen, og på de drøye tre månedene som er gått siden derbysmellen mot Lillestrøm i mai, har flere forsvunnet og kommet til i Dag-Eilev Fagermos lag. Med skade på Henrik Bjørdal, usikkerhet om Amor Layouni og Jacob Dicko Eng rekker søndagens kamp, og karantene på Vegar Eggen Hedenstad, er det ikke lett å fastslå hvordan hjemmelaget stiller mot Lillestrøm.

Men det kan fort være at bare lagkaptein Jonatan Tollås Nation er blant de elleve utvalgte som spiller i samme posisjon som i forrige rivaloppgjør, kjent som «Europas jevneste derby»:

Derfor utfordrer VG Fagermo på hva som er annerledes med det Vålerenga-laget han hadde med til Åråsen kontra den gjengen han sender ut på et elektrisk Intility søndag kveld.

– Det er noe helt annet. Jeg tror det er en veldig sterk tro i gruppen på at vi er sterke hele høsten, ikke bare for kampen som kommer. Tropp, lagmoral, kvaliteten vi har nå – den er så sterk at vi kan slå hvem som helst.

– Glimt og Molde inkludert?

– Ja. Vi er sterke nå, vi er vanskelige å møte og alle skal hit, svarer Fagermo i visshet om at han bare har tapt tre ganger på 39 hjemmekamper som VIF-sjef.

Om alle utskiftningene i elleveren, der bare Tollås Nation, Osame Sahraoui og Leonard Zuta trolig er igjen fra kampen på Åråsen, sier han følgende:

– Vi tok et lite oppgjør i våres da noen forsvant. Nå har Amor (Layouni) kommet veldig bra tilbake, Jacob Dicko blir bare bedre og bedre, vi er bra forspent med kanter og bedre forspent i midten med Torgeir (Børven). Vi har mye mer bredde fremme. Og vi har folk som løper og jobber. Det må du, innser Fagermo.

– Var det for lite løping og jobbing i vår?

– For noen var det dét. Hvis du ser på tabellen da vi lå langt nede, skulle vi egentlig vært på medaljeplass ut fra forventet antall scoret mål (xG-statistikk). Den største utfordringen til Vålerenga, er å score mål. Det er en egenskap å score, og nå har vi mer av den i laget, føler Fagermo – uten å ville si hvem som ikke løp eller jobbet nok. Men han avviser at det bare handler om Kjartansson og Dønnum.

– Var våren preget av det satt spillere i garderoben som ikke ville være der?

– Litt, kanskje. Men Aron ville være her. Han var rett og slett kjørt. Jeg spilte for lenge med Aron. Han skulle fått pause, eller jeg burde ventet før han kom inn på laget.

– Trengte du egentlig å hente ham?

– I form er han den beste spilleren i Eliteserien. Det står jeg for. Jeg hadde hentet Aron igjen, jeg. Han var sliten mentalt, han hadde spilt fotball i to år og fått en trøkk i Belgia. Han skulle fått hvilt. Der gjorde vi en feil. Og så slapp vi inn altfor lette mål. Nå har vi styrket oss bak og begynt å få uttelling. Og jeg vet at vi aldri hadde kommet dit vi er nå hvis jeg hadde vinglet.

LYKKELIGE DAGER: Dag-Eilev Fagermo gir Aron Dønnum en god klem etter kampen mot Brann i fjor.

Fagermo går inn på de to konkrete grepene han har gjort.

– Vi undervurderte det sosiale. Vålerenga er Oslo, og folk har mange andre muligheter etter trening og lunsj. Vi tok tak i det og har hatt veldig mange sosiale tilstelninger. Det har vært viktig. Vi har vært på båtturer, grillsamlinger, middager og padel og kjøpt inn til sosiale ting som de kan bruke her når de er her. Det er ganske mange tiltak som er gjort fra sommeren av, påpeker Fagermo.

Det andre er mer av taktisk art:

– Jeg involverte kapteinsteamet litt om det vi burde gjort bedre. Det var det med miljøet, og spillerne var litt mer opptatt av motstanderen enn jeg. Så da brukte vi litt mer tid på motstanderen. Ikke i spillet, men litt mer i video og forberedelsene, forteller han.

Søndag kveld opplever Vålerenga-treneren sitt første derby på Intility Arena uten tilskuerbegrensninger. Av de 16.556 solgte billettene besluttet Vålerenga tidligere i år å tilby en hel tribunekortside til Lillestrøm-supporterne. Romerikingene setter «pers» med 3200 fans på bortefeltet.

Om Fagemo bare ser det fra trenerperspektiv, mener han at halvparten kunne vært nok. Men han vil gi to svar på ett spørsmål og avslutter med følgende oppfordring til norsk fotball:

– Generelt er det for dårlig lagt til rette for bortesupportere. Kommer du for eksempel til Lerkendal, er du limt opp i et hjørne, og de legger billettprisene så høyt at bortesupportere ikke kommer. Hva slags strategi er det? Den er jeg helt uenig i. Legg til rette for bortesupportere, melder Dag-Eilev Fagermo før årets hjemmekamp.

Publisert Publisert: 4. september 2022 05:24