Transfermarkt: Haaland er den mest verdifulle spilleren i verden

For første gang blir Erling Braut Haaland (22) vurdert som den mest verdifulle spilleren på Transfermarkts uhøytidelige liste.

I STORFORM: Erling Braut Haaland har scoret 17 mål på sine 11 første kamper for City.

Han passerer dermed den franske PSG-angriperen Kylian Mbappé på listen, og er med det den første spilleren fra Premier League som topper listen siden Transfermarkt startet med markedsverdivurdering i 2004.

Transfermarkt er en tysk-basert fotballside med informasjon om resultater, overgangsrykter og kamper. De har spesialisert seg på informasjon om kontrakter og overganger.

Ifølge Transfermarkt er Haaland verdt 170 millioner euro, noe som tilsvarer over 1,7 milliarder norske kroner.

Det er imidlertid ingen indikasjon på hva som er betalingsvilligheten dersom klubber skulle forsøke å kjøpe nordmannen.

Tidligere har Haaland-agent Rafaela Pimenta spådd at Haaland blir den første som blir solgt for over en milliard pund, altså rundt tolv milliarder norske kroner.

– Det er naturlig å sammenligne med Mbappé, så du har en liten anelse om markedet. Jeg tror Erling blir den første spilleren til å oppnå en overgang som vil være på rundt en milliard, sier hun til SkySports.

– Om man setter sammen hans fotballverdi, imageverdi og sponsorverdi, er det helt sikkert en milliard, begrunner Pimenta.

Hos konkurrenten Football Observatory er det imidlertid fortsatt Kylian Mbappé som troner øverst. Mbappé er verdsatt til 200 millioner euro, mens Haaland ligger på 180 millioner euro.

Erling Braut Haaland har hatt en kanonstart på sesongen og scoret 17 mål på elleve kamper for Manchester City i Premier League.

Han fikk seg imidlertid en smell mot Borussia Dortmund og spilte hverken mot Leicester eller Sevilla. Det er foreløpig ikke kjent om han blir klar til helgens hjemmekamp mot Fulham.