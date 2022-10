Dødstallet etter stadiontragedien har steget til 131 – polititopp beklaget på TV

Minst 131 personer er døde etter tribunetragedien i Indonesia lørdag. Mandag fikk en politisjefen i byen Malang sparken som følge av katastrofen.

Minst 131 er døde etter stadiontragedien i Indonesia i helgen.

NTB

En av fotballhistoriens verste stadionepisoder utspilte seg da supportere tilhørende klubben Arema FC stormet banen etter 2-3-tapet for rivalen Persebaya Surabaya i indonesisk fotball. Banestormingen ledet til det komplette kaos, og politiet tok i bruk tåregass i et forsøk på å få kontroll på situasjonen.

Mange mennesker døde av kvelning eller ble trampet i hjel.

Tallet på døde har blitt justert flere ganger de siste dagene. Det ble først meldt om at minst 174 mistet livet, men senere ble tallet justert ned til 125. Mange ble sendt til sykehus og har senere dødd der, slik at tallet nå er 131, opplyser en lokal representant for helsevesenet til nyhetsbyrået AFP.

Av disse skal det være minst 33 barn, ifølge nyhetsbyrået DPA.

19 under etterforskning

I etterkant av tragedien har det fra flere hold vært rettet kritikk mot politiets bruk av tåregass. Mandag opplyste Indonesias sikkerhetsminister Mohammad Mahfud at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal granske det som skjedde.

Mahfud tok også til orde for at de ansvarlige må stilles til ansvar og straffes.

Ikke lenge etter kom meldingen om at en lokal politisjef i Malang, der den aktuelle kampen ble spilt, hadde fått sparken. I tillegg skal ytterligere ni høytstående polititjenestemenn være suspendert fra tjeneste og i alt 19 satt under etterforskning.

De suspenderte politimennene skal tilhøre en paramilitær styrke som brukes til spesialoperasjoner.

Beklagelse

Tirsdag kom politisjefen i Øst-Java-provinsen med en offentlig beklagelse på TV.

– Som regional politimester er jeg bekymret, trist og beklager samtidig for manglene i sikkerhetsprosedyrene, sa Nico Afinta på en pressekonferanse.

Indonesias president har beordret forbundet til å stanse alle kamper i Liga 1 inntil etterforskningen av lørdagens katastrofe er fullført. Det er ventet at undersøkelsene som skal gjøres vil ta mellom to og tre uker.

Det aktuelle fotballstadionet i Indonesia har en kapasitet på 42.000 publikummere. Ifølge lokale myndigheter var lørdagens kamp utsolgt. Politiet hevder rundt 3.000 fans tok seg inn på banen da sluttsignalet lød.

To politimenn skal også være blant de omkomne.