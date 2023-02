Avis: Vil kjøpe Spurs for 40 milliarder

En iranamerikaner vil overta Premier League-klubben Tottenham Hotspur - med Englands landslagskaptein Harry Kane - for 40 milliarder kroner.

KJØPSOBJEKT: Tottenham- og England-kaptein Harry Kane.

Det skriver avisen Financial Times i dag, onsdag.

Nyhetsbyrået Reuters formidler nyheten om at Jahm Najafi via sitt selskap Sports Capital er klar for å legge 3,75 milliarder amerikanske dollar på bordet for London-klubben.

Det tilsvarer 40 milliarder norske kroner.

Sports Capital skal ha fått med seg en rekke investorer, som samlet skal være «et par uker» unna å formelt legge frem tilbudet for Tottenhams styreleder Daniel Lewy og klubbeier Joe Lewis.

Financial Times viser til to kilder «med direkte kjennskap» til Jahm Najafis plan for oppkjøpet.