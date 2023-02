Vipers-profil Ragnhild Valle Dahl følger Gjekstad til Odense

Ragnhild Valle Dahl forlater Vipers Kristiansand til fordel for danske Odense, der hun skal spille under dagens Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

NTB, VG

Den danske klubben meldte om signeringen på sitt nettsted onsdag. Vipers omtalte det også. Venstrebacken har fått en kontrakt som gjelder til 2026.

– Jeg har valgt å skrive under for Odense fordi jeg opplever den som en profesjonell klubb med et entusiastisk publikum. Klubbens mål passer godt med mine egne, sier Dahl.

Hun kom til Vipers fra Molde i 2019 og har vært med å vinne mesterligaen de to siste årene. I november ble hun europamester med Norge.

Det er en drøy måned siden