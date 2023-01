James herjet forgjeves for Lakers

Basketstjernen LeBron James scoret 46 poeng, men kunne ikke forhindre at LA Lakers igjen tapte for LA Clippers natt til onsdag.

Clippers vant 133-115. Det er den tiende strake seieren over Lakers. De siste sesongene står naborivalen med 36-9 i den duellen.

De 46 poengene til James gjorde at han kun har 177 poeng opp til Kareem Abdul-Jabbar, den mestscorende spilleren i NBA-historien med 38.387 poeng i grunnspillet.

James lå an til å komme seg over 50 poeng da han noterte seg for 15 poeng i det fjerde kvarteret, men så tok spenningen slutt da Clippers fikk åtte strake poeng, og James havnet på benken ut kampen med fem minutter igjen.

(NTB)