Skal begrense Østberg – tviler sterkt på Tour de Ski

BEITOSTØLEN (VG) Trener Pål Gunnar Mikkelsplass varsler at han vil holde igjen Ingvild Flugstad Østberg (32), men til helgen går Gjøvik-kvinnen i verdenscup igjen.

OPPTUR: Ingvild Flugstad Østbergs comeback ble slik trener Pål Gunnar Mikkelsplass håpet på.

Takket være de gode plasseringene under nasjonal åpning på Beitostølen, er Ingvild Flugstad Østberg sammen med Silje Theodorsen og Kristine Stavås Skistad tatt ut til verdenscupåpningen i finske Ruka - tross at de står utenfor landslag.

Det blir Østbergs første deltagelse i verdenscupen siden desember i fjor, men hun kommer neppe til å stille opp hver helg fremover.

– Hun må stå over konkurranser før jul. Det tror jeg er lurt for alle. Å skulle gå fire helger på rad er tøft, så det er bedre å stå over én helg for å få samlet litt trening og roet ned. Vi samler på gode skirenn, ikke mange middels, sa Mikkelsplass til VG søndag.

– Å stå over en helg før jul, er nå hvert fall tanken, sa Østberg til VG.

Se hele Ruka-uttaket og programmet i faktaboksen:

Ruka-uttaket kvinner og menn Sprint, kvinner: Mathilde Myhrvold, Kristine Stavås Skistad, Marte Skaanes, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Tiril og Lotta Udnes Weng. Distanse, kvinner: Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå, Silje Theodorsen, Marte Skaanes, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng og Ingvild Flugstad Østberg Sprint, herrer: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Lars Agnar Hjelmeset, Even Northug, Sindre Bjørnestad Skar, Mattis Stenshagen, Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes Distanse, herrer: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Erik Valnes, Emil Iversen, Mattis Stenshagen, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Martin Løwstrøm Nyenget Programmet i Ruka Fredag 25. november

10:00 Langrenn: Prolog sprint

12:30 Langrenn: Finaler sprint Lørdag 26. november

11:00 Langrenn: 10 km kvinner

13:30 Langrenn: 10 km menn Søndag 27. november

12:00 Langrenn: 20 km fellesstart

13:30 Langrenn: 20 km fellesstart Alt sendes på TV3 og Viaplay. Mange av de «nest beste» i landet skal gå Norgescup på Gålå.

Østberg var i helgen tilbake med en tredjeplass og fjerdeplass på 10 kilometer klassisk og skøyting (Anne Kjersti Kalvå vant begge løpene). Østberg gikk kun tre renn sist sesong. De siste tre årene har hun hatt lange perioder med startnekt som følge av manglende helseattest.

– Det er mye energitap i forkant. Du tenker mye og er spent. Tar du med det, synes jeg hun gjør to veldig gode dager på Beitostølen. Helgen var utrolig bra og slik vi håpet på, sier Mikkelsplass - den tidligere treneren til Therese Johaug.

TRENER: Pål Gunnar Mikkelsplass.

Østberg har pleid å få gode resultater under Tour de Ski (starter 31. desember), men denne sesongen tviler Mikkelsplass sterkt på at hun kommer til å delta der.

– Tour de Ski er mye reising og stress. Mye sprint og litt «jalla» renn. Det innebærer også mye belastning etter en tøff periode før jul, sier Mikkelsplass.

– Jeg har på en måte tenkt at Tour de Ski kan være aktuelt å droppe. Så må man se an hva en har mulighet til, sier Østberg selv.

Etter Ruka (25–27. november) følger verdenscup-helger på Lillehammer (2–4. desember), Beitostølen (9–10. desember) og Davos (17–18. desember) før jul.

PS! Heidi Weng vurderer også å stå over konkurranser for å få inn treningsperioder.

