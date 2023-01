Slik blir Casper Ruuds Netflix-debut: – Ikke komfortable med alt

Casper Ruud (24) har en fremtredende rolle når Netflix-serien «Break Point» slippes mandag. – Det er ikke alt vi har vært like komfortable med, erkjenner trenerpappa Christian Ruud.

KOMMENDE NETFLIX-ANSIKT: Norske Casper Ruud.

Det settes umiddelbart høye forventninger til den kommende Netflix-serien «Break Point», hvor Norges tennisess Casper Ruud vies mye TV-tid, ettersom tennisserien er blitt promotert som oppfølgeren til Netflix' megasuksess «Drive to Survive».

Episodene slippes ikke før mandag 13. januar, men VG har fått en forhåndstitt på seriens fem første episoder – og aller viktigst episode fem.

Den er nemlig ene og alene viet til to profiler som forventes å være blant tennisens største superstjerner de kommende årene, nemlig norske Casper Ruud og kanadiske Felix Auger-Aliassime.

Innspillingen til Netflix-serien har foregått gjennom 2022-sesongen. Selv om året har vært særdeles innholdsrikt for Ruud, er det ikke alt Netflix' kamerateam har fått tilgang til:

– Vi er blant teamene som ikke har latt Netflix få komme helt inn på oss, forteller pappa Ruud til VG, og utdyper:

– De ønsker naturligvis å feste mikrofoner på spillerne og følge de så mye som mulig. Vi har ikke vært komfortable med alt.

I serien får kameraene blant annet følge Nick Kyrgios inn på hotellrommet og nevnte Auger-Aliassime i familiemiddag, mens det nærmeste man kommer nordmannen er samtaler i garderoben og familiemøter etter konkurranser.

forrige

fullskjerm neste PHOTOSHOOT MED NETFLIX: Casper Ruud. 1 av 2 Foto: Netflix

– Hva er grunnen til at dere har valgt å være mer private enn andre?

– For både meg og Casper er tennisen det aller viktigste. Alle er ikke like komfortable med å ha på seg mikrofoner og bli filmet overalt. Akkurat denne gangen valgte vi derfor å løse det slik, svarer Christian Ruud.

Fra før vet man at Ruud skal åpne opp om sin opplevelse av French Open 2022. Turneringen hvor nordmannen for alvor slo igjennom da han tok seg helt til finalen, der han tapte for sitt store barndomsidol, Rafael Nadal.

GRUST PÅ GRUSEN: Rafael Nadal slo Casper Ruud med brutale 6–3, 6–3, 6–0 på den ikoniske finalearenaen Court Philippe-Chatrier i Paris.

At Ruuds historie skal fortelles gjennom French Open, har også vekket et håp hos enkelte om at Netflix-kameraene kan ha fanget opp hva som faktisk skjedde under det sagnomsuste garderobebråket mellom nordmannen og danske Holger Rune i kjølvannet av kvartfinalen.

Men det blir med håpet for de som krysser fingrene, for episode fem av serien inneholder ikke et eneste glimt fra den norsk-danske duellen.

Slik var feiden mellom Ruud og Rune: Det var i begynnelsen av juni at Casper Ruud og Holger Rune møttes i en dramatisk kvartfinale i French Open. Det endte med norsk seier mot en hissig danske.

Det norske tennisesset var lite fornøyd med oppførselen til dansken både før og etter kampen, og etter avgjørelsen ristet han på hodet da han skulle takke Rune for kampen.

Senere ble nordmannen beskyldt av Rune for å ha hovert og ropt «jaaa» i ansiktet på ham i garderoben etter kampslutt.

Christian Ruud sa til NRK at Runes beskyldninger var «rett og slett løgn».

Da anklagde Runes mor, Aneke, Christian Ruud for å lyve. Pappa Ruud svarte aldri på de anklagene.

Senere har Ruud sagt til VG at han har skværet opp med dansken.

– Hva tror du er grunnen til at Netflix valgte å ikke ha med noe fra den mye omtalte Rune-kampen?

– De fulgte oss gjennom hele French Open, men kameraene følger ikke spillerne helt inn i garderoben. De stopper i gangen utenfor, så de hadde vel ikke video av hva som skjedde.

Det var ikke utfallet tennisekspert Christer Francke og tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø hadde håpet på:

– Det er veldig synd at vi ikke får tre inn i en av de mest omtalte episodene i 2022. Sett med norske øyne var det kanskje det mest dramatiske øyeblikket den sesongen, men det er jo lov å håpe at Netflix har spart den biten til når resten av episodene kommer, sier en håpende Krogh Sundbø til VG.

– Den konflikten med Rune var jo noe av det mest spennende i løpet av hele fjorårssesongen, så at den situasjonen ikke kom med i serien både overrasker og skuffer meg, sier Francke til VG.

Det man dog kan glede seg til med den kommende Netflix-serien, er unike øyeblikk fra innsiden av garderoben kort tid før Ruuds største kamp i livet – den nevnte finalen mot Nadal.

Blant annet får man se litt av peptalken i minuttene før, hvordan forholdet mellom Ruud og Nadal var i garderoben og hvordan Ruud og hans familie håndterte tapet.

– Selv om man gjerne skulle sett Rune-historien, så er det veldig naturlig at Netflix vier fokus til den eventyrhistorien som ligger i at Casper ser opp til Nadal som barn, før han etter hvert går gradene gjennom Nadals akademi og til slutt møter legenden på den største scenen av de alle, mener Francke.

I tillegg til den nevnte finalen får man se dramatikken som oppsto da Ruud mot sin vilje fikk avlyst sin forberedende trening kun timer før semifinalen. Man får også se glimt av Ruuds barndom, gjenfortalt av Casper og hans trenerpappa Christian.

Selv om folkene bak Netflix-serien hadde promotert episode nummer fem som den store Ruud-godbiten, så er det gode muligheter for at man får se glimt av nordmannen når de resterende episodene slippes senere i år.

De ferske episodene er nemlig bare de første fem av totalt ti episoder. De siste fem slippes i juni 2023.

Helt på tampen av Ruuds episode får man en teaser for del to av sesongen, der man blant annet får se at Ruud-nemesis Carlos Alcaraz vil bli viet TV-tid for sin US Open-triumf – der han slo Casper Ruud i finalen.

I tillegg kommer det frem at Netflix var til stede i Torino for å dekke sesongens siste begivenhet, ATP-sluttspillet. Også der gikk Ruud til finalen.