Southampton - Aston Villa ble stoppet på grunn av drone

Premier League-kampen ble stanset i nesten ti minutter like før pausen.

Årsaken var at en drone fløy over St. Marys Park. Etter 40 minutter avbrøt dommer Michael Salisbury oppgjøret i et par minutter, mens Aston Villa gjorde seg klar til å slå et frispark.

Etter drøyt ti minutters pause, kom kampen i gang igjen.

Stillingen er 0–0. Du kan få oppdateringer fra kampen i VGLive.