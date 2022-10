Casemiro reddet United-poeng etter ellevilt sluttdrama

(Chelsea - Manchester United 1–1) Det så ut til å gå mot en målløs affære på Stamford Bridge. Så eksploderte det.

85 minutter var spilt da dommer Stuart Attwell pekte resolutt på ellevemeteren. Tv-bildene viste at United-innbytter Scott McTominay tok et realt livgrep rundt Chelseas Armando Broja.

Siden det verken bedrives bryting eller MMA på Stamford Bridge, slapp ikke skotten unna. Jorginho utførte sitt vanlige tilløp og sendte United-keeper David de Gea feil vei. 1–0 Chelsea, noe de fleste trodde skulle holde til tre poeng.

– Vi skulle ha vunnet denne kampen. Vi ga oss selv det utgangspunktet, men til slutt tar vi det vi får. Vi hevet oss betraktelig etter den første halvtimen, er Chelsea-manager Graham Potters oppsummering overfor Sky Sports etter kampen.

SENDTE CHELSEA FORAN: Jorginho så ut til å bli matchvinner. Slik ble det ikke.

Men Manchester United var helt på høyde og vel så det igjennom hele kampen.

Derfor var det langt fra ufortjent da Casemiro hadde millimeterne på sin side fire minutter på overtid. Midtbanespillerens hodestøt gikk via sisteskanse Kepa og stolpen før den danset på mållinjen i noen nervepirrende tideler.

Dommerens klokke signaliserte at ballen akkurat var over streken og dermed 1–1.

Jubelscenene var elleville da brasilianeren stormet mot - og feiret med - egne supportere. Like etter var det over i London.

Chelsea er fortsatt ubeseiret på hjemmebane denne sesongen. 1–1 gjør at de fremdeles er det ene lille poenget foran de røde fra Manchester på tabellen og dermed innehar 4.-plassen.

– Jeg må skryte av laget mitt. Å komme tilbake på denne måten viser moral og hvordan vi tåler tilbakeslag. Vi styrte mye av kampen og det er jeg også tilfreds med. Da er det spesielt vanskelig å slippe inn så sent som vi gjorde, sier ten Hag til BBC.

United-manageren mener poengdelingen var rettferdig.

– Absolutt. Vi ville vært skuffet om vi ikke fikk med oss noe fra denne kampen. Dette har vært en tøff uke, sier ten Hag etter den fjerde kampen på ti dager.

SLAPP JUBELEN LØS: Casemiro og Bruno Fernandes jublet hemningsløst med egne supportere etter at 1–1 var et faktum.

Foran kampen var mye av fokuset rettet mot Manchester United-manager Erik ten Hag valgte å droppe Cristiano Ronaldo fra kamptroppen etter opptrinnet mot Tottenham i midtuken, hvor portugiseren nektet å bli byttet inn.

De tilreisende hadde kanskje nytt godt av Ronaldos målscorerferdigheter i den tette og intense affæren vi fikk servert på Stamford Bridge.

– Det er litt opp til hver enkelt hvordan man reagerer. Dette er en sak mellom spilleren og treneren, sa Uniteds Christian Eriksen om saken til Viaplay etter kampen.

Etter en første halvtime hvor Manchester United-spillerne var flinke til å nøytralisere hjemmelagets styrker, samtidig som de selv kom til flere gode muligheter, måtte Chelsea-manager Potter ta grep.

IKKE TILFREDS: Chelsea-manager Graham Potter tok tidlig grep.

Den ferske manageren tok ut nyervervelsen Marc Cucurella og satte inn Mateo Kovacic. Det betød systemendring og fire bak fremfor tre og tre sentrale på midten fremfor to. Potter innså med andre ord at han var i ferd med å tape midtbanekrigen mot Christian Eriksen og det som senere skulle bli målscoreren Casemiro.

Det så ut til å gi umiddelbare resultater og Chelsea overtok initiativet i kampen. Pierre-Emerick Aubameyang kom til to store nesten-muligheter i minuttene før pause, men det ble bare akkurat det - nesten.

På overtid var det mange som så Manchester United-spiller Antonys avslutning fra 20 meter i nettet, men den gang ei. Målløst ved halvtid.

Mange stusset over ten Hags valg i å benke Fred fra start. Brasilianeren leverte en strålende forestilling mot Tottenham i midtuken. Seks minutter etter pause var det nederlenderens tur til å ta grep. Han tok ut Jadon Sancho, flyttet Eriksen opp i mellomrommet og Bruno Fernandes ut på kanten.

BARE NESTEN: Marcus Rashford ble nektet av Kepa Arrizabalaga opp til flere ganger på Stamford Bridge.

Et stort skår i gleden for Manchester United-supporterne i overtidseuforien er at midtstopper Raphael Varane måtte ut med skade etter en times spill. Den franske stjernen forlot Stamford Bridge-gresset i tårer etter å ha mottatt behandling av medisinsk personell.

Vi får nok neppe se den tidligere Real Madrid-spilleren i aksjon igjen med det første.

Inn i de siste 20 minuttene var det de blåkledde som trøkket på for seier. Midtstopper Trevoh Chalobah stanget ballen i tverrliggeren og ut med et snaut kvarter på klokken, men det måtte altså et straffespark til for at hjemmelaget skulle finne nettmaskene.

Det så lenge ut til å holde til seier. Casemiro ville det imidlertid annerledes.

