Gamleklubben før Haaland-møte: – Bare positive følelser

Erling Braut Haaland (22) vil få en varm velkomst når han returnerer til Signal Iduna Park med Manchester City tirsdag kveld.

GODE VENNER: Erling Braut Haaland snakket med Dortmund-trener Edin Terzić og tidligere lagkamerater da tyskerne var i Manchester sist måned.

Det forteller Borussia Dortmund-sjef Edin Terzić.

– Det er bare positive følelser for Erling. Han var en fantastisk spiller på banen, på trening og i garderoben, forteller 39-åringen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Terzić var assistenttrener og en kort periode manager for Haaland under jærbuens 2,5 år i Tyskland. Etter at Haaland forlot Dortmund til fordel for Manchester City sist sommer, fikk Terzić jobben som hovedtrener på permanent basis.

Det har ført til en foreløpig 5. plass i Bundesliga. I Champions League kjemper gultrøyene om 1. plassen i gruppe G mot nettopp City. Da lagene møttes på Etihad Stadium 14. september, tok Dortmund ledelsen - men på tampen snudde Haaland kampen med en kunstscoring.

– Jeg ser frem til tirsdag. Det er en spesiell kamp foran oss, uttalte Haaland selv i sosiale medier lørdag kveld.

I Dortmund gjorde Haaland seg populær med 86 scoringer på 89 opptredener. Etter hat trick på 20 minutter i debuten borte mot Augsburg i januar 2020, scoret Haaland to mål i de to påfølgende matchene foran supporterne som danner «Die gelbe Wand» - den gule veggen.

– Jeg tror at han likte tiden sin i Dortmund, sier Terzić.

– Det var veldig bra for ham å være her og det var bra for oss å ha ham her. Men nå er han en spiller for City, han har en annen drakt og i morgen må vi stoppe ham fra å score, sier Dortmund-sjefen.

Etter fire runder i gruppe G har City 10 poeng. Dortmund følger på 2. plass med syv poeng. Spanske Sevilla og danske FC København har begge to poeng.

Utgangspunktet gjør at City allerede er videre til sluttspillet, mens også Dortmund står sterkt. Tyskerne er likevel ikke sikret avansement, noe som gjør at de må være skjerpet i de to siste matchene.

Samtidig har Dortmund muligheten til å ta 1. plassen i gruppen, noe som vil kunne gi dem en enklere trekning i 8-delsfinalen. For å vinne mot City, vet sisteskansen Gregor Kobel (24) at det blir viktig å nekte Haaland nettkjenning på nordmannens gamle hjemmearena.

– Det er denne typen utfordringer du ønsker som keeper. På trening var han alltid klar for konkurranse med meg. Vi hadde en god tid sammen og jeg håper på en fin kamp i morgen. Erling er en glimrende fyr og en fantastisk spiller. Det var et veldig emosjonelt farvel for ham her. Men vi må stoppe ham i morgen, sier sveitseren.

I tillegg til å være toppscorer i Premier League med 17 mål på 11 matcher, er Haaland også toppscorer i Champions League med fem nettkjenninger på tre opptredener så langt denne sesongen.

Avspark i Tyskland er klokken 21.00 tirsdag kveld. Matchen vises av TV 2.