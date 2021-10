Brennhete Botheims innrømmelse overfor kameraten: – Har hatt dårlig samvittighet

MOLDE (VG) (Molde - Bodø/Glimt 0–2) Midt i sin egen drømmesesong har Bodø/Glimt-spiss Erik Botheim (21) kjent på sprikende følelser. For romkameraten Hugo Vetlesen (21) har slitt tungt.

I SKYGGEN: Hugo Vetlesen (t.v) har måttet se kamerat Erik Botheim (t.h) spille hovedrollen for Bodø/Glimt i år. Men onsdag var rollene byttet om.

– Jeg har hatt dårlig samvittighet med tanke på at det stort sett har vært medgang for min del. Derfor er det fortjent at han endelig får den ballen i mål og er så god, sier Erik Botheim til VG – og trekker frem støtten han selv har fått.

– Han har støttet meg, selv om han ikke har fått spille. Jeg er veldig takknemlig for ham, sier han ærlig og med følelse.

Botheim har gjort 13 mål for Bodø/Glimt i år, blitt belønnet med landslagsplass hos Ståle Solbakken, og herjet på U21-nivået under.

For Hugo Vetlesen, hans bestekompis og samboer i Bodø, er historien en annen. Kun 5 kamper fra start, og 19 på benken i et lite rullerende mønster under trener Kjetil Knutsen har gjort ham til en som stort sett sitter «ute».

Men midt i jubelrusen etter en vanvittig sterk 2–0-seier borte mot Molde, og et langt steg mot et nytt seriegull, utspilte det seg en historie om en av dem som vanligvis ikke spiller, som nå fikk en unik sjanse.

Vetlesens inntreden

Da Sondre Brunstad Fet, etter å ha slitt med sykdom den siste tiden, måtte gi seg ved pause, åpnet det seg en dør for Hugo Vetlesen.

Et av Norges største tenåringstalenter i sin generasjon i Stabæk, skulle ta steget til utlandet via det å bli med på eventyret i Bodø/Glimt, men den nå 21 år gamle Hugo Vetlesen har ikke greid å bli fast inventar på laget.

Likevel ble han helt avgjørende i kveld. Det solide raidet til lagkamerat Fredrik Bjørkan fra venstrebacken ble omsatt i mål. Etter et solid Molde-press første halvdel i tittelduellen, så snudde Bæringen kampen med det øyeblikket.

Umiddelbart falt flere kilo av skuldrene til målscoreren.

– Å se den gå inn bringer frem mange følelser i meg. Det har stanget litt i år, men man må være klar når muligheten kommer. Det betyr mye for meg, sier Vetlesen til VG.

Han innrømmer at det har vært tøft å motivere seg for å fortsette å gi alt på hver eneste trening, med lite spilletid i sikte.

– Den som taper på å grave seg ned, er en selv. Jeg har fokusert på å hjelpe lagkameratene. Vi er én gjeng, og vi «backer» hverandre. Det sier så mye om samholdet vi har.

– Det var en Hugo Vetlesen sånn jeg ønsker å se ham. For meg var dette et svar på tiltale til alle som har avskrevet han i Bodø/Glimt, sier Kjetil Knutsen til VG.

Som sammenliknet ham med situasjonen Jens Petter Hauge og Ola Solbakken opplevde i fjor.

Håp hos andre

– Hugo Vetlesen er ofte vår 12. mann. Jeg ble ordentlig glad av å se ham få lov å spille en viktig rolle i elleveren i dag, sier Ola Solbakken.

Trønderen ventet på sin tur i «Vetlesen-rollen» i fjor - og måtte se nevnte JP Hauge og Philip Zinckernagel dunke inn scoringer og målpoeng, mens han selv satt på benken. I år blomstrer Solbakken selv, og er aktuell for landslagsplass i november som en av Eliteseriens beste spillere om dagen.

Foreløpig venter Vetlesen på sin tur. Skader på Ulrik Saltnes og Patrick Berg er en mulig døråpner. Det er øyeblikket han har ventet på. Nå kan «hobby-psykologen» Erik Botheim kanskje få se sin venn på banen, oftere.

– Hugo har stått på sidelinjen og gratulert meg mye i år. Jeg tror nesten aldri jeg har vært så glad for en scoring som hans i dag, sier Botheim.

– Erik har vært en god venn. Vi har hatt mange diskusjoner rundt middagsbordet. Det er en fest i seg selv å bo med bestekompisen, men jeg har gjort mitt for å holde ham nede også, smiler Vetlesen.

– Vi liker å gi hverandre stikk. Det driver oss fremover, svarer Botheim.

