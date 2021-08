Jakob Ingebrigtsen vant suverent i første løp etter OL-gullet

EUGENE (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) vant «Bowerman Mile» og suste inn til det raskeste løpet i familien Ingebrigtsen på distansen. Det er også norgesrekord.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Jakob Ingebrigtsen brøt Timothy Cheruiyot langvarige seiersrekke da han vant OL-gull på 1500 meter tidligere denne måneden. Men på engelsk mil – lørdagens distanse i Eugene i USA – var kenyaneren fremdeles ubeseiret mot nordmannen.

Frem til i kveld. De to hadde møttes to ganger tidligere på distansen, men i Eugene, hvor øvelsen er døpt «The Bowerman Mile», viste Ingebrigtsen at det er dags for en tronskifte også her.

Etter OL-gullet meldte Gjert Ingebrigtsen at Cheruiyot aldri kommer til å slå Jakob igjen. Foreløpig har trenerfaren rett i det modige utsagnet.

Jakob vant løpet på tiden 3.47.24, og denne gangen var ikke Cheruiyot en gang i nærheten. Kenyaneren ble hektet av tidlig og kom i mål fire sekunder bak.

– Det ble ikke noe duell med Cheruiyot i dag? spør VGs reporter.

– Jo, det ble jo det. Det er jo en duell selv om den ene er dårligere enn den andre, svarer 20-åringen.

Ingebrigtsen er i ferd med å bli en seiersmaskin, men det koster for unggutten. Før løpet fortalte han at han hadde vært utladet etter OL, og like før startskuddet gikk kom nervene krypende.

– Jeg tenkte at dette kom til å bli tungt. Jeg var spent og nervøs for smerten, og spent på hva jeg og konkurrentene kunne få til. Man er alltid usikker når man stiller til start, spesielt etter en så tøff konkurranse som vi hadde for to uker siden, sier Jakob Ingebrigtsen.

forrige



fullskjerm neste NY FAMILIEREKORD: Jakob Ingebrigtsen løper inn til seier i ensom majestet i Eugene. Han er nå tidenes raskeste nordmann og person med etternavn Ingebrigtsen på distansen. 1 av 3 Foto: Thomas Nilsson / VG

Gjert Ingebrigtsen var nærmest forbløffet over det sønnen fikk til i Eugene, på Nikes hjemmebane. Tiden sikret han også stevnerekord på distansen.

– Det var en imponerende oppvisning. Jakob imponerer meg i dag, han henter noe mentalt ... nei, det var imponerende, sier pappa Ingebrigtsen til VG.

– Tiden er så som så, men måten han gjør det på. Han måtte ned i dypet og hente litt ekstra, forteller Gjert.

– Jakob er sterk på slutten, men han har vært sliten etter OL, sier Filip Ingebrigtsen til VG.

Selv om det var på andre siden av kloden, var det norske fans tilstede i Eugene.

– Det var utrolig, kjempebra. Vi gleder oss til 19. juli neste år allerede, sier Kjell Karlsen (58) til VG.

Da er det VM i friidrett samme sted. Han bor i Portland, 1,5 time fra stadion, sammen med familien.

– Jeg har aldri vært på et slikt stevne før. Det var utrolig, sier sønnen, Erik Karlsen (19).

NORSK FLAGG: Kjell Karlsen sammen med Jakob Ingebrigtsen på stadion i Eugene.

Les også Jakob-rivalens sølvbonus: Forfremmet som fengselsbetjent

Det ble satt stor fart i front fra starten av løpet, og Jakob Ingebrigtsen la seg langt fremme i feltet. Cheruiyot gikk opp og dro under OL-finalen, men denne gangen var kenyaneren hakket mer forsiktig. Etter hvert ble han også sjanseløs på å henge med.

Sammen med Stewart McSweyn opparbeidet 20-åringen seg en stor luke til resten av feltet. På sisterunden dro nordmannen fra australieren og vant suverent.

McSweyn ble nummer to, over ett sekund bak Ingebrigtsen. Cheruiyot kom på 3.-plass, nesten fire sekunder bak. Filip Ingebrigtsen ble nummer åtte i Eugene.

Les også Henrik Ingebrigtsens skademareritt: – Har lukket øynene og «gønnet» på

– For min del føltes det veldig bra. Jeg har mye å gå på underveis, men kommer aldri forbi. Jeg ligger perfekt med 600 meter igjen, bak Cheruiyot, men så bremser og bremser han. Jeg får mange bråstopp og blir liggende og stampe. Det var dårlig taktisk løp, men kroppen fungerer veldig bra plutselig, sier Filip Ingebrigtsen til VG.

En engelsk mil strekker seg 1609 meter. Hicham El Guerroujs verdensrekord på 3.43,13 har stått siden 1999. Steve Crams europeiske rekord, satt på Bislett i 1985, er på 3:46.32.

Det var et knallsterkt felt på startstreken under sesongens eneste Diamond League-stevne i USA. Syv utøvere fra OL-finalefeltet på 1500 meter, sølvvinner på 5000 meter Mohammed Ahmed og OL-vinner fra 2016 Matthew Centrowitz var blant konkurrentene Ingebrigtsen-brødrene målte krefter mot.