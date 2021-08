Kristoffersen om rivaliseringen med Hirscher: – Jeg var helt besatt

RÆLINGEN (VG) Henrik Kristoffersen (27) og Marcel Hirscher (32) konkurrerte i mange år om å være den beste alpinisten i verden. Østerrikeren trakk det lengste strået hvert år. Nå forteller Rælingen-løperen om rivaliseringen og besettelsen.

BESATT: Henrik Kristoffersen forteller om hvor mye det betydde for han å prøve å bli bedre enn østerrikske Marcel Hirscher.

Østerrikske Marcel Hirscher regnes som en av historiens beste alpinister etter syv VM-gull, to OL-gull og åtte sammenlagtseire i verdenscupen. Fire ganger har Kristoffersen vært topp tre i jakten på sammenlagtseieren.

– Jeg var helt ekstremt opptatt av å ta fra Hirscher den. Jeg var helt obsessed (besatt) med det, sier Kristoffersen til VG.

Rælingen-løperen forteller at sulten etter å vinne «den store kula» – verdenscupen sammenlagt – er langt mindre nå, to år etter at østerrikeren la opp.

– Jeg har ikke vunnet verdenscupen sammenlagt eller OL-gull, så jeg vet jo ikke hvordan det føles. Men jeg har vunnet alt annet, og det kuleste er å vinne skirenn, uansett hva slags skirenn det er, sier Kristoffersen.

– Det å stå på toppen av pallen, og følelsen av å vinne et skirenn, er mye større enn å ta imot en kule eller en medalje.

Tidenes beste norsk slalåmkjører forteller om en tankegang hvor antall verdenscupseiere henger høyere enn antall «kuler».

– Vinner man nok renn, får man den kula uansett. Så da får jeg heller bare prøve å vinne flere renn, så får man bare ta det som det kommer, sier Kristoffersen.

BARMARK: Henrik Kristoffersen smetter inn noen timer om dagen med barmarkstrening mens han er på besøk hos foreldrene i Rælingen.

Til tross for at de to alpinessene alltid konkurrerte mot hverandre i løypen, utviklet de et godt forhold til hverandre som venner.

– Vi tekstet en del etter jeg brakk ankelen, men det har vært vanskelig å holde kontakten og møtes på grunn av corona, forteller Kristoffersen og forteller litt om den tidligere konkurrenten:

– Jeg synes jo han er veldig hyggelig, og det var han også da vi kjørte mot hverandre. Vi var konkurrenter i bakken og prøvde å slå hverandre for alt det var verdt, men han var også kanskje en av de jeg trivdes best med i verdenscupsirkuset.

Kristoffersen har kommet 16 ganger på andreplass bak Hirscher i karrieren. 15 ganger i verdenscupen og én gang i OL.

– Jeg kjente litt på det i 2018-sesongen da jeg kom så mange ganger bak han, sier Kristoffersen og legger til at han ikke har noe problem med å akseptere det siden Hirscher kjørte bedre.

I 2019/20-sesongen lå Kristoffersen på skuddhold til å vinne sammenlagtcupen. Han hadde 167 poeng færre enn landsmann Aleksander Aamodt Kilde, men med syv renn færre kjørt.

Kilde snittet på 42,44 poeng per renn, mens Kristoffersen lå på 48,95 i snitt.

Så gjorde pandemien sitt inntog i Europa, og verdenscupsirkuset ble stoppet. Det internasjonale skiforbundet (FIS) avgjorde at verdenscupen ble avgjort med de poengene som var samlet inn på det tidspunktet.

– Skulle du ønske de heller avgjorde det på snittpoeng?

– Nei, det hadde blitt helt feil, svarer Kristoffersen kontant til tross for at han da ville ha vunnet.

Før den kommende OL-sesongen har Kristoffersen satt seg et enkelt, men likevel uhyre vanskelig mål: Kjøre fort på ski.

– Kjører jeg bra og alt funker, vet jeg at det vil går bra, sier Kristoffersen.