Frankrike vant etter vanvittig sjansesløseri

(Frankrike – Nederland 1–0) Det måtte et straffespark i ekstraomgangene til for at Frankrike skulle klare å score på den nederlandske keeperen.

HISTORIE: De franske jentene skrev historie

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Oppdateres!

Frankrike er for første gang i historien klare for semifinale i EM.

– De vinner fortjent, men det satt langt inne, sa fotballkommentator i TV 2, Endre Olav Osnes.

Blåtrøyene var det desidert beste laget i første omgang. De hadde ett skudd i stolpen, og Stefanie van der Gragt måtte redde to baller på streken.

– Van der Gragt er Nederland sin reddende engel, sa fotballekspert i TV 2, Mina Finstad Berg i pausen.

REDNING: Stefanie van der Gragt (på målstreken) reddet både keeper og Nederland fra å ligge under etter første omgang.

Nederland slet stort i første omgang, og var nok mer enn fornøyd med at de holdt nullen. De var en langt bedre versjon av seg selv etter pause.

– Det er mye bedre fra Nederland nå. Det er masse mer bevegelse rundt ballfører, de truer også bakrom, sa fotballekspert i TV 2, Solveig Gulbrandsen.

Til tross for at Nederland var mer med i kampen så var Frankrike langt fra ufarlige. De fleste på stadion trodde det ble mål da Wendie Renard steg til værs på en corner og headet ballen helt mot hjørnet, men der var Nederland-keeper Daphne van Domselaar i full strekk.

– Det er en vanvittig redning av sisteskansen. Daphne van Domselaar, merk dere navnet, sa Osnes.

Hun fortsatte å holde Nederland inne i kampen. På overtid måtte hun igjen varte opp med en klasseredning.

Sjansesløseriet til Frankrike førte til at kampen gikk til ekstraomganger.

Knappe ti minutter ut i ekstraomgangene blir Diani felt av Janssen. Etter en VAR-sjekk dømte dommeren straffespark til Frankrike. Ève Périsset trappet opp, og selv om van Domselaar var etter den så gikk den i mål.

NÆRE: Daphne van Domselaar var ikke langt ifra å hindre scoring på straffesparket.

– Er dette EM’et det skal lykkes for Frankrike, sa Osnes retorisk.

Svaret på det var ja, Nederland kom med en sluttspurt, men maktet ikke å få ballen i mål.

Frankrike møter Tyskland i semifinalen på onsdag.