Nå krangler de igjen: – Han kjeder seg

Mercedes-sjef Toto Wolff og Red Bulls Christian Horner er uenige igjen, denne gang om regelendringene for Formel 1-sesongen 2023.

MEKTIGE TEAM-SJEFER: Toto Wolff (t.v.) og Christian Horner.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

FIA (det internasjonale bilsportforbundet) planlegger å innføre flere endringer for å få bukt med problemet med «sprettende» biler.

Men seks Formel 1-team protesterer mot dette, fordi de anser at det er noe som først og fremst skal hjelpe Mercedes, som er den stallen som har slitt mest med at bilene «spretter» bortover banen. Lewis Hamilton har klaget over store ryggsmerter som følge av hvordan bilen oppfører seg.

Lewis Hamilton og hans Mercedes i aksjon på Paul Ricard-banen søndag.

Christian Horner har klaget på at Wolff driver med lobbying og fastslår overfor Sky, gjengitt av Autosport:

– Det er bare ett team som har problemer. Og de kan løse det bare ved å heve bilen. Vi har ikke hatt noe problem hele året.

– I Formel 1 har vi noen av de beste ingeniørene i verden. Jeg kan nesten garantere at det neste år ikke blir noen biler som er trøblete.

Mercedes-sjefen tar ikke kritikken alvorlig:

– Hvis FIA bestemmer seg for å implementere noe av dette, så er det av sikkerhetsgrunner. Så jeg tror dette bare er posisjonering, sier Wolff ifølge Autosport.

– For stive

Han mener at det til syvende og sist er lite relevant hva teamene vil. Det viktigste er sikkerheten for førerne. Wolff mener at problemet med «spretting» ikke er borte, selv om det ikke har vært noe stor trøbbel i de tre siste Formel 1-løpene.

– Det har vært på de flateste banene. Bilene er for stive, og de «spretter». Hvis du hadde spurt førerne anonymt, ville du ha fått et klart svar på det, hevder han.

Wolff sier dette om kritikken fra Horner og hans Red Bull-team, som leder både fører-VM og konstruktør-VM denne sesongen:

– Når du ligger i teten, så vil du selvfølgelig ikke at noe skal endres, og når du ikke er i teten, så vil du ha mange endringer.

Lobbyvirksomhet

– Jeg tror han kjeder seg der i teten, sier Wolff og nekter å tro at ikke også Horner driver med lobbying:

– Driver han ikke med lobbying? Sitter han bare på kontoret? Ringer han ingen, spør Toto Wolff retorisk.

Netflix skal ha fanget en krangel mellom de to om nettopp denne saken på video for neste sesong av «Drive to Survive», melder blant andre Planetf1.com. Opptrinnet skal ha vært under et møte med Formel 1-sjefen Stefano Domenicali.

Christian Horner mener at Mercedes kommer «nærmere og nærmere». Sist søndag vant hans egen Max Verstappen Frankrikes Grand Prix foran de to Mercedes-førerne Lewis Hamilton og George Russell.