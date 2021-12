Solbakken vil snakke med Haaland om Qatar-markeringene

ULLEVAAL (VG) Ståle Solbakken (53) har ikke lagt merke til hvorvidt Erling Braut Haaland agerer annerledes enn lagkameratene under lagets mange markeringer før avspark i den nå avsluttede VM-kvalifiseringen.

Det norske landslaget før privatkampen mot Luxembourg i Spania i juni. Bak fra venstre: Erling Braut Haaland, Jens Petter Hauge, Kristoffer Ajer, Alexander Sørloth, Stefan Strandberg og André Hansen. Foran fra venstre: Jonas Svensson, Morten Thorsby, Mohamed Elyounoussi, Martin Ødegaard og Birger Meling.

Publisert Publisert Nå nettopp

25. november skrev VG at Haaland over en periode har skilt seg ut i A-landslagets Qatar-markeringer gjennom 2021. Flere lagbilder viser at Borussia Dortmund-stjernen kan fremstå mer tilbakeholden enn lagkameratene da hender er blitt hevet eller bannere skal vises frem.

– Jeg skal snakke med Erling om det. Jeg har latt ham være i fred etter samlingen på grunn av skaden, sier Ståle Solbakken.

Landslagssjefen fikk ikke brukt forrige sesongs Champions League-toppscorer da kampen om VM-billett til Qatar ble avgjort over de fire landskampene i oktober og november. Han rakk to klubbkamper mellom de to samlingene med en måneds mellomrom. Sist helg var han tilbake igjen med scoring mot Wolfsburg etter innhopp.

Tilbake i mars, da Norge startet å vise sine standpunkt for migrantarbeiderne i VMs arrangørnasjon, uttalte landslagskaptein Martin Ødegaard at hele laget sto inne for det.

Solbakken har heller ikke inntrykk av noe annet.

– Han (Haaland) har vært med på alt. Da vi hadde den store, store diskusjonen og la de store, store planene som var på den første heseblesende samlingen, var det stor enighet. Det er det fortsatt, fastslår Ståle Solbakken.

– Men det vi har sagt hele veien, som jeg har snakket med både Erling og andre underveis, er at det er en grense. Ikke bare for ham. Vi skal spille fotball også, hvor stort ansvar skal vi ta?, spør Norges trener.

– Ser det dumt ut at han som er lagt frem som vår verdensstjerne og er en del av Norges mulighet for påvirkning, kan se ut som om han bakker unna?

– Det er det jeg må snakke med ham om. Så må vi ta det derfra, svarer Solbakken.