Flo kan bli ny Sogndal-trener: – Det er en liten prosess der

DRAMMEN (VG) Fredag kunne U21-landslagets assistenttrener Tore André Flo (48) smile for triumfen mot Finland i EM-kvalifiseringen. Nå kan det bli mer norsk fotball for Chelsea-treneren.

U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud (til venstre) og Tore André Flo på Marienlyst fredag, der Norges U21-landslag vant 3–1 mot Finland.

Flo bekrefter overfor VG at han har sagt seg villig til å være kandidat til det som blir den ledige trenerjobben i opprykksjagende Sogndal når Eirik Bakke er ferdig etter sesongen.

Den tidligere landslagsspissen kom inn på U21-landslaget i fjor høst etter å ha vært sterkt ønsket av landslagssjef Leif Gunnar Smerud. Duoen har holdt kontakt i lang tid.

Gjennom ti år i Chelsea – først på akademiet, nå som «lånetrener» for Chelseas relativt særegne stall på over 20 utlånte spillere – sitter han med innsikt i engelsk talentarbeid på storklubbnivå bedre enn de fleste i Fotball-Norge.

– Jeg tror iallfall at jeg har referansene er i orden. Jeg vet hva nivået er på de beste. Når det ikke er godt nok og når man må gjøre ting bedre. Der tror jeg at jeg har gode referanser fra miljøet jeg jobber i, sier Flo.

– Han er aktuell. Når vi har valgt å snakke med ham, er han selvsagt aktuell, opplyser styreleder Jan Rune Årøy i Sogndal Fotball om kandidaturet til en av tidenes beste norske fotballspillere.

Årøy bekreftet overfor Sogn Avis tidligere i høst at de ønsket å snakke med Flo. Nå er samtalene i gang, og Sogndal jobber for å avklare trenerspørsmålet raskest mulig, uavhengig om klubben spiller Obosligaen eller Eliteserien neste sesong (ligger an til opprykkskvalifisering).

Flo presiserer at han er veldig glad for jobben han har. I tillegg til å følge opp lånespillerne, er han klubbambassadør.

Ifølge Flo selv betyr det alt av stort og smått: Fra å representere klubben på reiser til å si noen ord til besøkende på treningsfeltet. Engasjementet på U21-landslaget har han oppå sin 100-prosentstilling i Chelsea.

Det er heller ikke noe dårlig «four-a-side-lag» den gamle landslagsspissen er en del av blant Chelseas lånetrenere:

Carlo Cudicini, Paulo Ferreira og Claude Makelele har samme jobb som nordmannen og besitter til sammen rundt 450 Premier League-kamper for de blå. Flo har dessuten fulgt stjerner som Mason Mount og Reece James hele karrieren, fra de var lilleputter til å bli landslagsspillere for England.

Men skulle 48-åringen få – og slå til – på tilbudet fra Sogndal, kan det altså bli flytting hjem for familien Flo. Fembarnsfaren har alt fra voksne studenter til barneskoleelever i «flokken».

– Vi er tross alt norske, iallfall begge foreldrene. Barna snakker norsk med litt aksent. Hjemme snakker vi litt begge deler. Vi starter som regel på norsk, så kan det hoppe over på engelsk og til slutt vet jeg ikke helt hva språk vi snakker, ler Tore André Flo.

– Er det et naturlig sted å starte egen hovedtrenerkarriere i Obosligaen?

– Ja, hvorfor ikke, tenker jeg. Det er i hjemtraktene og en god plass, sier Tore André Flo.

