Endelig snakker Bolsjunov: Mistet mye trening i sommer

Aleksandr Bolsjunov (24) innrømmer nå at oppkjøringen til 2021/22-vinteren har vært særdeles trøblete.

USIKKER: Aleksandr Bolsjunov gjorde en god 15 km i Tour de Ski onsdag, men innrømmer nå at forberedelsene til vinteren 2021/22 har vært svært trøblete.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Den russiske bamsen har stort sett nektet å gi intervjuer gjennom hele høsten og vinteren, men etter 2. plassen på 15 km i Tour de Ski onsdag uttalte han seg endelig til rettighetshaveren MatchTV:

– Når løpet ikke går bra, gir jeg ikke intervjuer – jeg vil ikke kaste bort følelser som kommer fram. Når jeg er i humør til det, kan jeg rolig komme opp og gi et intervju – når jeg virkelig har noe å snakke om. Når det ikke er det, er det lettere for meg å holde meg for seg selv, sier Bolsjunov.

Tour de Ski har nå forflyttet seg til Oberstdorf. Der er det nyttårsaften fellesstart fristil for begge kjønn. Kvinnene går 10 kilometer, mennene 15 kilometer.

– Hovedproblemet er at mye jobb gikk tapt i sommer. Jeg må lete etter formen, men nå går det ikke så bra. Nå må jeg finne ut hvordan jeg skal trene for å komme ut av denne situasjonen. Tannkjøttet er helt fint – det plager meg ikke lenger.

Fakta Tour de Ski sammenlagt (to av seks renn): Menn: 1. Johannes Høsflot Klæbo, 2. Pål Golberg +0.14, 3. Iivo Niskanen +0.36, 4. Aleksandr Bolsjunov +0.44, 5. Erik Valnes +0.46, 6. Richard Jouve +1.00. Kvinner: 1) Kerttu Niskanen, 2. Jessie Diggins +0.29, 3. Natalja Neprjajeva +0.35, 4. Ebba Andersson +0.48, 5. Krista Pärmäkoski +0.51, 6. Anamarija Lampic +0.52. Les mer

Bolsjunov ble operert to ganger i overkjeven i løpet av en måned i september-oktober.

Trener Jurij Borodavko innrømmet den gang til MatchTV at disse operasjonene kom på verst mulig tidspunkt, fordi det var perioder da det var planlagt store treningsmengder.

En velt på sykkel og akillestrøbbel hører også med.

– Det er ikke sikkert at jeg fullfører Touren, sier han etter onsdagens sterke 15 kilometer. Jeg må lete etter formen.

Trener Jurij Borodavko understreker likevel at planen er å fullføre Touren, melder R-sport.

Aleksandr Bolsjunov var sist vinter den beste distanseløperen i verden, men russiske mediene setter nå store spørsmålstegn ved hva han kan klare denne OL-vinteren.

– Sasja er ikke i superform ennå, men vi håper han kan bli så god at han kan slå Iivo Niskanen i OL, sier Sergej Krjanin, styremedlem i det russiske skiforbundet, til nyhetsbyrået R-sport.

I FARTA IGJEN: Alexandr Bolsjunov.

Det var Iivo Niskanen som vant onsdagens 15 km i Tour de Ski. For en drøy måned siden uttalte Bolsjunov til championat.ru:

– Dette har vært min aller vanskeligste sesong. Det har aldri vært så mange problemer i oppkjøringen som nå. Hver gang jeg skulle ha tøffe treningsperioder, oppsto det problemer. Bokstavelig talt hver måned. Først veltet jeg på sykkel, så kom det akillesproblemer, så mer trøbbel med akillesen, og så tennene. Dette har ført til at jeg har trent lite i år, og jeg vet ikke hva jeg kan forvente.

Bolsjunov leverte en svak sprint på Tour de Skis første dag, men så slo han altså til på onsdagens distanserenn.

– Han har aldri vært avskrevet. Han er nummer tre i verdenscupen sammenlagt. Han har hatt en trå start, men han er oppe der, og han viser at han er en god skiløper, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

PS! Simen Hegstad Krüger avsluttet sin deltagelse i Tour de Ski med 18. plass i Lenzerheide onsdag. Han har reist hjem til Norge.