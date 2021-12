Norge tok VM-gull etter ellevill snuoperasjon: – Nesten ikke til å tro

GRANOLLERS/OSLO (VG) (Frankrike – Norge 22–29) Norge lå på det meste under med seks mål, men i den andre omgangen stengte Silje Solberg buret. Rådville franskmenn gjorde feil på feil og Norge vant VM-gull for fjerde gang.

Silje Solberg ble den store helten for det norske laget. Keeperen startet på benken, men kom inn mot slutten av den første omgangen.

I den andre omgangen slapp hun kun inn seks mål.

– Det er målvaktsspill fra en annen planet, sier Viaplays ekspertkommentator Gunnar Pettersen om den norske keeperen.

– Hun har gjenoppreist Norge fra de døde, supplerer kommentator Daniel Høglund.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson var også full av ros til keeperen etter kampslutt.

– Fantastisk. Det er ikke annet å si enn at hun legger lista for oss, og så henger laget seg på, sier han.

Slik snudde Norge til seier mot Frankrike:

Tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin var meget imponert over Norges andreomgang.

– Det er det sykeste jeg har sett. Jeg er så mektig imponert. Tenk å komme på banen etter en slik førsteomgang og være så på hugget, sier hun i Viaplays håndballstudio.

Les også: VG-børsen: Fra sammenbrudd til super-comeback

22 år gamle Henny Reistad var blant de offensive spillerne som sto frem i den andre omgangen.

– Jeg er helt emosjonell. For en snuoperasjon vi gjør i dag. Det er helt fantastisk. I andre omgang går vi ut, vi er uredde og vi har noen sinnssyke prestasjoner som viser hva som bor i dette laget. Det er jo åpenbart godt nok for gull. Det er helt fantastisk, sier Reistad til Viaplay.

STENGTE BURET: Silje Solberg storspilte i den andre omgangen. Her jubler hun etter en redning.

I de siste ti minuttene av den første omgangen koblet Frankrike grepet i VM-finalen, men et godt norsk avslutningsminutt gjorde at Frankrike «kun» ledet 16–12 etter den første omgangen.

I den andre omgangen kom Norge stormende ut av startblokkene. Firemålsledelsen var hentet inn på to og et halvt minutt og ti minutter ut i omgangen var Norge tre mål foran.

– Dette her er nesten ikke til å tro. Fra vi lå under 16–10, til det her, sa Viaplay-kommentator Daniel Høglund da Frankrike tok timeout på stillingen 23–20 til Norge.

Silje Solberg leverte en fantastisk omgang i det norske målet, og Frankrike scoret kun fire mål i løpet av de første 20 minuttene i den andre omgangen.

Norge hadde full kontroll på gullet i siste halvdel av omgangen og vant til slutt 29–22.

Fakta Norge mot Frankrike i mesterskapsfinaler VM 1999: Norge vant 25–24 etter ekstraomganger

VM 2011: Norge vant 32–24

VM 2017: Frankrike vant 23–21

EM 2020: Norge vant 22–20

VM 2021: Norge vant 29–22 Les mer

Gullet er Norges fjerde VM-gull i håndball for kvinner. Dermed er Norge den mestvinnende nasjonen i VM-sammenheng, sammen med Russland.

Norge tok sitt første VM-gull på hjemmebane etter en høydramatisk finale mot Frankrike i 1999. Kampen ble da avgjort på ekstraomganger i Håkons Hall på Lillehammer, og siden har det blitt flere finaler mellom Norge og Frankrike.

Stort sett, tre av fire ganger, har det endt med norsk seier – sist i EM i 2020. Men det var Frankrike som vant da lagene sist møttes i VM-sammenheng – i det som var VM-finalen i 2017.

I årets VM-finale fulgte lagene hverandre frem til 7–7. Så tok Frankrike helt over. Med fem mål på rad hadde de plutselig sikret seg et stort forsprang, og inn mot pausen så ledelsen ut til å bli større.

– Nå rakner det fullstendig, sa Viaplay-kommentator Daniel Høglund da Nora Mørk kastet bort ballen og Lucie Granier sendte Frankrike opp til en 14–8-ledelse.

På stillingen 16–10, med rett over ett minutt igjen av omgangen, fikk Frankrike sjansen til å spille med én spiller mer ut omgangen: Men istedenfor at de langt på vei avgjorde VM-finalen, rotet Frankrike det til for seg selv og det siste minuttet scoret Norge to ganger. Dermed sto det 16–12 til pause, og et håp var tent for det norske laget.

SLET: Katrine Lunde storspilte i semifinalen og fikk sjansen fra start i finalen. Der ble det imidlertid ikke mange redninger og Lunde ble byttet ut i den første omgangen.

– Vi er i trøbbel både i forsvar og i angrep, sa assistenttrener Tonje Larsen til Viaplay før den andre omgangen, og var samtidig klar på at det var mulig å hente inn Frankrike.

Det tok ikke lang tid før det viste å stemme. Med fire raske mål var det likt, 16–16, to og et halvt minutt ut i omgangen.

Henny Reistad var blant dem som virkelig sto frem, og sendte Norge opp i ledelsen, 19–18, seks ut i omgangen.

Samtidig reddet Silje Solberg gang på gang, og Norge tok til slutt et suverent VM-gull.

Bronsefinalen ble spilt mellom Danmark og vertsnasjonen Spania tidligere søndag ettermiddag. Der ble det dansk seier og den første danske VM-medaljen siden VM i 2013.