Sjakkstjernens kone går hardt ut: – Verdensmesteren bør ikke få delta

Først gikk Galija Karjakina hardt ut på sosiale medier, så fulgte ektemannen Sergej Karjakin opp. Det handler blant annet om hvilke turneringer Magnus Carlsen skal få spille i, om den omstridte Carlsen-hjelperen Daniil Dubov - og om Hikaru Nakamura.

PAR-I-HJERTER: Galija og Sergej Karjakin fotografert før VM-finalen mot Magnus Carlsen i 2016.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Galija Karjakina, som ofte er med sin mann rundt på turneringer, postet først sin kritikk, uten at Sergej Karjakin visste om det. Så støttet han sin kone i en post med omtrent det samme innholdet. Karjakin var Carlsens VM-motstander i 2016.

– Ettersom kommentarene ikke er rettet mot Magnus, er det derfor heller ikke naturlig å svare, melder manager Henrik Carlsen til VG.

Kritikken fra det russiske paret handler i stor grad om organiseringen av det som munner ut i VM-match - som den mellom Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij nylig. De understreker at deres kritikk går mot FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) og arrangørene - ikke mot spillerne det handler om.

Tilsvar fra FIDE er nederst i artikkelen.

Verdensmesterens motstander blir avgjort i den såkalte kandidatturneringen - med åtte spillere. Veien til kandidatturneringen kan gå gjennom World Cup, gjennom Grand Prix, gjennom Grand Swiss-turneringen - eller gjennom et wild card, altså et frikort (inntil nå har det også vært mulig å kvalifisere seg gjennom rating).

Kritikken fra Galija og Sergej Karjakin går først og fremst på følgende:

Magnus Carlsen spilte sist sommer i World Cup i Sotsji. - Verdensmesteren bør ikke få delta i en turnering som er kvalifisering for å møte ham i VM-match, skriver Galija Karjakina - og får full støtte fra mannen.

World Chess har gitt Daniil Dubov wild card for å delta i Grand Prix-turneringen som kan gi plass i kandidatturneringen. Dubov har samtidig et samarbeid med World Chess, som står som arrangør av Grand Prix, som går i februar-april 2022.

FIDE-presidenten Arkadij Dvorkovitsj har gitt amerikaneren Hikaru Nakamura wild card til Grand Prix. Karjakin’ene kritiserer dette, fordi Nakamura så å si ikke har spilt klassisk sjakk de siste to årene.

– Hva er grunnen til at Carlsen får lov til å delta i World Cup? Han spiller for fornøyelses skyld, mens resten av spillerne er i en brutal kamp om å komme med i kandidatturneringen, skriver Sergej Karjakin, og fastslår at drømmen for alle sjakkspillere er å få spille VM-finale mot verdensmesteren.

Karjakin er klar for neste kandidatturnering takket være 2. plass i World Cup i sommer.

– Selv fikk jeg beskjed om at jeg mistet plassen i kandidatturneringen om jeg ville delta i Grand Prix nå i 2022. Så hvorfor mister ikke Magnus Carlsen plassen i VM-matchen når han deltar i en del av kvalifiseringen, undrer Sergej Karjakin i innlegget, som er delt på Instagram og Twitter.

VM-MATCH: Sergej Karjakin og Magnus Carlsen i VM-oppgjøret i 2016.

Både han og kona bemerker at Carlsen allerede i åttendedelsfinalen slo ut Andrej Esipenko, en talentfull 19-åring som dermed mistet muligheten til å kvalifisere seg til kandidatturneringen. Magnus Carlsen ble til slutt nummer tre i turneringen etter å ha slått Vladimir Fedoseev i «bronsefinalen».

Presseansvarlig David Llada poengterer overfor VG at «FIDE kan ikke kommentere alt som kommer på sosiale medier, der folk ofte har en tendens til å lufte ut følelsene og frustrasjonene sine i stedet for sine gjennomtenkte tanker». Han fastslår likevel:

– Vi har jevnlig kontakt med spillerne, særlig de som er en del av VM-syklusen, der vi får deres syn på forskjellige saker. Men å si at Magnus Carlsen spilte World Cup «for fornøyelsens skyld» er ikke korrekt. Carlsen er en profesjonell sjakkspiller, og World Cup hadde en premiepott 1,89 mill. dollar, med 110.000 dollar til vinneren.

– Ja, World Cup har også to kvalifiseringsplasser til kandidatturneringen. Dette er kjent fra starten, og er likt for alle. Jan-Krzystof Duda slo Carlsen, nådde finalen, og kvalifiserte seg på den måten for kandidatturneringen, på samme måte som Karjakin. Esipenko gjorde ikke det. Han er et fremadstormende talent, en utrolig spiller, og det er prisverdig at Karjakin finner så stor interesse i å støtte sin landsmann. Men reglene og kvalifiseringssystemet er kjent måneder i forveien. Klagen bør ikke komme etter at din foretrukne spiller ikke har klart å kvalifisere seg, mener David Llada.